Pour continuer d’engranger du rythme, Draymond Green a voulu enchaîner

Match après match, Draymond Green retrouve ses jambes et ses sensations. Après la victoire face à Utah samedi soir, il a rejoint le vestiaire en sachant que le lendemain, face à Sacramento, Klay Thompson, Andre Iguodala et Otto Porter Jr. seraient mis au repos.

L’intérieur a donc eu un mot pour les autres joueurs, ceux qui allaient devoir porter l’équipe. « La première chose qu’il a dite dans le vestiaire, ce fut un message pour les jeunes. Que le match serait important et qu’on aurait besoin d’eux », raconte Steve Kerr pour ESPN.

Est-ce à dire que le triple champion n’allait pas, lui aussi, jouer ce match ? Le coach de Golden State lui a également proposé de se reposer, pour éviter la surcharge. « Ils m’ont donné l’option de jouer : je l’ai prise », déclare Draymond Green. « Jouer et être un leader avec les jeunes, ce fut important pour nous », poursuit Steve Kerr.

Ce « back-to-back » est le premier pour Draymond Green depuis celui du 13-14 décembre, soit presque quatre mois. Une bonne nouvelle à deux semaines des playoffs. « Le voir faire un back-to-back et avoir cette énergie, car il semblait en bonne forme, c’est clairement un tournant physiquement », assure Steve Kerr.

« Ça revient. Je le ressens depuis quelques matches »

En plus de jouer deux fois en deux jours, Draymond Green a fait son match avec 6 points, 7 rebonds, 5 passes et 2 contres dans la victoire de Golden State à Sacramento. Il a même commencé avec deux paniers primés dès le premier quart-temps, ne marquant plus de la partie ensuite.

« C’était génial. Je me suis dit que j’allais beaucoup shooter ce soir. J’ai mis les deux premiers tirs, et j’ai arrêté. Mais c’était cool », raconte le défenseur de l’année 2017 à Yahoo! Sports. « Quand Draymond met deux paniers primés, on est quasiment sûr de gagner », ajoute Steve Kerr. « On a pris un bon départ grâce à lui. »

Preuve que l’ailier fort est en bonne forme : il prend une faute technique en deuxième quart-temps, après avoir parlé avec un arbitre. Que serait un match de Draymond Green sans cela ?

« J’ai dit à l’officiel qu’il s’était trompé. Ça arrive. Je suis à combien ? 14 fautes techniques ? », demande-t-il, toujours pour Yahoo! Sports. « Mes trois dernières sont assez dingues, mais je n’ai pas encore atteint mon quota. Je vais finir à 15 comme chaque saison. »

Il est dans sa moyenne puisque depuis la saison 2015/16, Draymond Green termine toujours avec au moins 13 fautes techniques. Mais l’essentiel est ailleurs pour lui. Il monte en puissance physiquement et n’a plus que quelques rencontres pour être à son meilleur niveau pour le premier tour des playoffs.

« Il y a quelques actions en défense où j’ai senti que je retrouvais mon rythme. Offensivement aussi, je retrouve mes sensations également. Je dois retrouver mon toucher. Mais sinon, ça revient. Je le ressens depuis quelques matches. »