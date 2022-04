Le MVP de la nuit | Joel Embiid fait son Calimero

Le duel à distance entre Nikola Jokic et Joel Embiid pour le trophée de MVP a atteint des sommets cette nuit. En début de soirée, le MVP 2021 a été monstrueux face aux Lakers avec ses 38 points, 17 rebonds, 6 passes. Quelques minutes plus tard, Joel Embiid débarque sur le parquet des Cavaliers, et il lui répond de la meilleure des manières : 44 points, 17 rebonds et 5 contres ! Les deux terminent avec une évaluation de 50, mais le pivot camerounais a dû s’employer davantage pour repousser les Cavaliers, et on l’a donc choisi comme MVP de la nuit.

C’est son 11e match de la saison avec au moins 40 points et 10 rebonds, et seuls Russell Westbrook et Moses Malone ont fait mieux depuis 1976, et la fusion avec l’ABA. Le meneur du Thunder et l’ancien pivot des Sixers avaient terminé MVP ces années là…

« Ce serait super si ça arrive » a réagi Embiid. « Si ça n’arrive pas, je ne sais pas ce que je dois faire… J’aurais l’impression qu’ils me détestent. J’ai l’impression que les règles pour vous, à Philadelphie ou pour moi, sont différentes pour les autres. »

Comme Westbrook en son temps, Joel Embiid fait son Calimero, persuadé qu’on lui en veut, et que la presse américaine est pro-Jokic. Pour Doc Rivers, son pivot est le MVP de la saison, et il explique pourquoi.

« Je sais évidemment que c’est mon joueur… Mais il fait tellement de choses… Notre deuxième meilleur joueur était absent, et quand on a fait cet échange, on était à une victoire de la première place… Il y aurait tellement à dire sur ça » estime Doc Rivers.

« Chaque soir, je suis le témoin de sa grandeur »

Cette nuit, Embiid a porté son équipe sur ses épaules, comme il l’a effectivement fait toute la saison. Notamment dans le 4e quart-temps quand il a fallu répondre à un Lauri Markkanen en feu, et Embiid compile 13 points et 5 rebonds dans le seul dernier quart-temps. Et il signe aussi un contre décisif sur Darius Garland qui fait beaucoup jaser dans le camp d’en face.

« Dans le 4e quart-temps, c’est le moment d’être productif » explique Embiid. « Ils sont tous autour de moi, et je dois trouver des solutions. Il faut que je fasse bouger les choses, que ce soit en attaque ou en défense. Quand on en arrive là, je me dis : « Il faut que je sois encore plus concentré que dans le reste du match. »

Pour James Harden, MVP en 2018, c’est ce qui fait la différence chez son coéquipier. Cette capacité à être décisif dans tous les secteurs du jeu. Pas uniquement par ses points.

« Chaque soir, je suis le témoin de sa grandeur. Evidemment, il y a ses stats en attaque qui parlent d’elles mêmes. En défense, il a été très actif avec ses contres, il a modifié les trajectoires des tirs, et le verrouillage de la raquette était la clé ce soir. »