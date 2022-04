Les Sixers apprécient aussi les qualités de facilitateur de James Harden

Il y a quelques jours, Doc Rivers disait vouloir revoir le James Harden agressif des Rockets. Ce n’est pas vraiment le visage du barbu auquel a eu le droit le coach des Sixers, hier face aux Hornets.

Le barbu s’est contenté de 12 points inscrits (4/10 aux tirs), l’un des plus petits totaux depuis son arrivée à Philadelphie. En plus de son activité au rebond (8 prises), le meneur a surtout brillé par sa qualité de fixation et de distribution.

Il a fait le gros de ses dégâts sur le « pick-and-roll » habituel avec Joel Embiid dans l’axe du cercle, face auquel Mason Plumlee, ou encore moins Montrezl Harrell, n’ont su répondre. L’ancien joueur des Nets a également su renverser le jeu vers ses shooteurs, Danny Green ou Tobias Harris, ou encore casser des lignes de défense pour trouver Matisse Thybulle ligne de fond.

« C’est un excellent passeur, qualifie son coach. J’ai trouvé qu’il avait refusé quelques tirs qu’il aurait pu prendre ce soir mais j’ai aimé sa façon de jouer dans l’ensemble. Il a fait tourner le ballon. James sait qu’il peut marquer des points quand il le veut et ce soir, il a réalisé que tout le monde avait le vent en poupe. Il suffisait de les alimenter. »

Moins d’isolation

La différence par rapport à son match précédent par exemple (18 points mais 4/15 aux tirs) est qu’il a limité les séquences en isolation, terminées le plus souvent par un « stepback » à trois points. Les Hornets, comme toutes les autres défenses, connaissent l’animal, qui a dominé la ligue avec ses éruptions offensives quand il était à Houston. Sa seule réputation, malgré des soucis d’adresse persistants, permet d’attirer l’attention sur lui et de libérer les autres.

« Je pense qu’il a vu à peu près n’importe quelle défense au cours de sa carrière et qu’il est vraiment capable de la décortiquer. Il sait quand les équipes vont le ‘blitzer’, où les gars (ses coéquipiers) vont être, comment ils seront ouverts. On l’a vu ce soir avec les Hornets, la façon dont ils l’ont défendu et comment il a été capable de trouver de bons tirs pour les autres », résume Tobias Harris, 23 points dans ce match.

Sa distribution, malgré quelques transmissions un peu nonchalantes (5 ballons perdus), a contribué à la meilleure performance collective de la saison des 76ers : 38 passes décisives pour 53 tirs et 144 points inscrits au total, que des records cette saison. James Harden dit avancer « match après match, possession par possession. […] J’essaie juste de faire les bons choix. Il y a des soirs où je dois être plus agressif. C’est juste du possession par possession et voir comment le jeu évolue. »

Avec un équilibre, pas toujours simple à trouver, entre la finition et la distribution.