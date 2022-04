Les Sixers se reprennent en écrasant les Hornets !

Après trois défaites de suite, et un risque pas tout à fait écarté d’être éjectés du top 4 à l’Est, les Sixers se devaient de réagir à domicile. C’est ce qu’ils ont fait et avec la manière face à une équipe de Charlotte pourtant en forme et qui aimerait remonter un peu dans la hiérarchie des équipes concernées par le « play-in ».

Les 76ers ont fait la course en tête pendant la majorité de la première période sans creuser d’écart significatif. Avec évidemment beaucoup de jeu créé grâce au « pick-and-roll » dans l’axe du cercle entre Joel Embiid et James Harden. Le premier (19 points et 11 rebonds déjà à la pause), en plus de dominer ses adversaires au poste bas, a également fait parler son altruisme pour ressortir de bons ballons dans les corners.

Auteur de 16 points en première période, Tobias Harris, qui a également touché quelques ballons au poste, a profité des passes de son pivot pour sanctionner de loin. En tête d’une petite possession après un quart-temps (29-26), les 76ers n’en comptaient qu’une de plus à la pause (58-53).

Les locaux se sont en effet tirés une balle avec trop de transmissions hasardeuses dont les Hornets, parfois en zone, ont pu facilement tirer profit pour filer en transition. Là où la défense des 76ers, qui a tardé à se replier, ne les attendait pas. Largement dominé au rebond, Charlotte a ainsi provoqué 12 pertes de balle de leurs adversaires.

Malheureusement pour les visiteurs, leur match s’est terminé à la pause car le troisième quart-temps a tourné à la boucherie en faveur des 76ers. Dépassés par les efforts défensifs et l’énergie déployée par les locaux, les Hornets ont perdu leur basket. Malgré un tir au buzzer de Terry Rozier au buzzer du troisième quart-temps, le mal était fait (130-80). Il a fallu ensuite attendre la fin d’un long « garbage time »…

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les 45 points des 76ers dans le troisième acte ! Peut-être le quart-temps le plus abouti dans la saison des 76ers. Cette explosion, les hommes de Doc Rivers la doivent beaucoup à Matisse Thybulle qui a multiplié les interceptions et déviations en défense, au point de dégoûter LaMelo Ball et ses coéquipiers. Pour ne rien gâcher, l’arrière a commencé à planter de loin dans les corners. Son adresse longue distance a inspiré ses partenaires face à une défense qui n’avait plus les armes pour lutter à la fois contre Joel Embiid et autant de shooteurs en confiance et ouverts. Philadelphie a signé un exceptionnel 17/20 aux tirs dans cette période.

– Gordon Hayward, le retour. Après 22 matches d’absence, l’ailier a effectué son retour en tant que remplaçant. L’ailier a apporté quelques petites choses sans faire de miracles pour autant.

– Du « Clippers spirit » sur le parquet. Alors que Montrezl Harrell tentait d’avoir un impact sur ce match face à son ancien coach, Doc Rivers, on a plutôt retenu la belle connexion entre deux anciens Clippers : Tobias Harris et DeAndre Jordan. Le premier a envoyé à trois reprises son pivot au « alley-oop ». Celui-ci, également auteur de quelques gros contres de l’autre côté du terrain, a plutôt bien rentabilisé son temps de jeu malgré une détente qui n’a plus grand-chose à voir avec celle qu’il avait à Los Angeles.

TOPS/FLOPS

✅ Le cinq majeur des 76ers ! Histoire de ne pas faire de jaloux ! Il suffit de jeter un œil sur les impacts au score respectifs pour se faire une idée. Joel Embiid a dominé la raquette adverse et distribué de très bons ballons, à l’instar d’un James Harden en contrôle sur le pick, malgré des pertes de balle pour lui aussi. À côté d’eux, Tobias Harris, en première période, et Tyrese Maxey, en seconde, ont fait beaucoup de dégâts dans la défense adverse. Et que dire de Matisse Thybulle, le joueur qui a sans doute fait basculer la rencontre dans le troisième acte.

⛔ La défense des Hornets. Pire performance défensive de l’année pour les Hornets (hors prolongation) qui ont complétement explosé après le passage au vestiaire : 86 points encaissés ! Avec un Joel Embiid aussi bon dessous et autant de shooteurs adroits de loin, pas loin de décrocher le record de franchise (21/43), les Hornets ont été dépassés. Alors qu’ils avaient volé un paquet de ballons en première période, ils ont cruellement manqué d’envie en seconde.

LA SUITE

76ers (47-30) : déplacement à Cleveland, la nuit prochaine

Hornets (40-38) : déplacement à Miami, mardi