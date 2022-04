Interrogé sur son banc, Doc Rivers pointe les difficultés de James Harden

Perdre successivement face aux Suns, puis aux Bucks, d’accord. Mais enchaîner avec une défaite contre les Pistons fait davantage tache. Cette nuit, face à l’une des pires équipes de leur conférence et pour la troisième fois durant ce mois de mars, les joueurs de Philadelphie ont été contenus sous la barre des 100 points inscrits.

« J’ai trouvé que c’était un match difficile », convient Doc Rivers. « On est restés statiques offensivement. Ils changeaient en défense, on a joué en périphérie et on n’a pas fait tourner le ballon ensemble. À la mi-temps, je crois qu’on shootait à 42%. Les fautes nous ont sauvés (ndlr : 28 lancers-francs obtenus contre 15 aux Pistons). On a été horribles en première mi-temps. On a manqué de vitalité, on n’a pas du tout joué ensemble ce soir. »

Le constat est sévère mais se vérifie également avec le quatrième quart-temps produit par sa troupe, où Joel Embiid et les autres ont été limités à seulement 15 points inscrits (29-15 en faveur des Pistons). Ils n’ont par exemple marqué que sept points dans les six dernières minutes du match !

En tête avant d’entamer cette ultime période (73-79), les visiteurs ont notamment souffert avec un mauvais passage d’un cinq composé de plusieurs remplaçants. Ces derniers n’ont apporté que huit points, là où Killian Hayes en face, pour ne citer que lui, a inscrit 10 points. Lorsque Joel Embiid est revenu sur le terrain, avec moins de sept minutes à jouer, les Pistons étaient revenus au score et ont repris l’avantage dans la foulée (86-85).

Retrouver le James Harden des Rockets

« Le banc n’était pas en difficulté », juge malgré tout le coach. « Ils n’ont pas obtenu beaucoup de shoots face à leur défense (ndlr : 3/12 en cumulé). Je crois que sur cette séquence, James (Harden) a eu plus de mal qu’eux. C’était une soirée difficile. »

Le petit tacle est glissé en direction de son meneur qui a terminé cette rencontre avec 18 points, 9 rebonds et 7 passes mais en shootant avec un piètre 4/15 aux tirs. Avec, il faut le reconnaître, plus d’une tentative en début de rencontre qui ont fait « in-and-out ».

Il a toutefois souffert dans cette ultime période avec plusieurs « stepbacks » à 3-points manqués, toujours après une séquence d’isolation. L’ancien joueur des Nets a converti son unique tir de la période (sur six tentatives) après s’être fait contrer dans un premier temps en s’empalant sur deux défenseurs près du cercle.

Last 6 games, James Harden in 4th quarter: 4-for-18 from the field

2-for-10 from 3

8 turnovers — Reuben Frank (@RoobNBCS) April 1, 2022

Sa contre-performance intervient deux jours après sa belle sortie à 32 points (9/17) et 9 passes face aux Bucks. Ce match-ci faisait suite à une conversation qu’il a eue avec son coach.

« Il essaie de s’intégrer et de jouer pour les autres. Je lui ai dit : ‘Non, merci. On a juste besoin que tu sois toi-même. Ne t’inquiète pas pour les autres. Tant que Joel et toi êtes bien placés, on s’occupera du reste. On a besoin que tu penses comme un scoreur, pas comme tu jouais à Brooklyn.’ On veut qu’il soit le James (des Rockets), c’était le cas (contre les Bucks), donc c’était une grande avancée pour nous. »

Cela n’a pas vraiment été confirmé face aux Pistons.