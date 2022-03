Un double-double rarissime pour Tomas Satoransky

« Je ne sais pas si c’est une bonne ou une mauvaise chose ! », en rigole-t-il. Cette nuit face au Magic, Tomas Satoransky a signé une performance rarissime : un double-double… sans marquer le moindre point.

Le meneur des Wizards a en effet manqué ses deux tentatives de tirs mais il a cumulé 10 rebonds et 13 passes décisives (à une passe de son record en carrière) en 27 minutes de jeu.

Son explication à cette drôle de prestation ? « Je ne sais pas. J’ai juste laissé le jeu venir à moi. J’ai essayé d’être agressif, à chaque fois que je partais en dribble ou agressif vers le cercle, cela a ouvert des espaces pour mes coéquipiers. J’ai essayé de pousser le tempo dès le début […] puis c’est venu naturellement. »

Il n’est pas le premier cette saison à réaliser ce genre de performance. Fin décembre, le rookie du Thunder, Josh Giddey, a signé un match à 10 passes décisives et autant de rebonds, sans le moindre point. Seul un troisième joueur en a fait autant dans l’histoire de la ligue mais cela remonte à 1971 : le meneur de Cincinnati, Norm Van Lier (11 rebonds et 13 passes).

Pour le Tchèque, ce match vient confirmer sa bonne forme du moment. Après une entame de saison complétement ratée avec les Pelicans, puis un passage éclair aux Spurs, il a retrouvé les Wizards, avec qui le 32e choix de la Draft 2012 avait disputé ses premières saisons dans la ligue.

En concurrence avec Ish Smith notamment pour récupérer la place de meneur n°1, laissée vacante avec le transfert de Spencer Dinwiddie, le joueur de 30 ans s’est récemment installé dans le cinq des Wizards.

« Je suis reconnaissant d’avoir un temps de jeu conséquent en étant titulaire après la saison que j’ai connue. C’est un sentiment nécessaire pour revenir sur le parquet. J’apprécie la façon dont on joue, très altruiste. On joue dur en défense », assure le meneur qui, à défaut de marquer, tourne tout de même à 9 offrandes par match depuis qu’il est titulaire. Sur ces quatre matches, Washington s’est imposé à trois reprises (Pistons, Warriors et Magic).