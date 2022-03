Libéré, délivré, Kyrie Irving peut enfin rejouer ! Le meneur des Nets a enfin retrouvé le Barclays Center dimanche, l’antre de Brooklyn, et va pouvoir pleinement profiter de cette fin de saison régulière pour trouver plus de rythme et monter en puissance avant la « post-season ».

Du côté de Nike, on prépare ce retour au jeu « à temps plein » par la sortie de nouveaux coloris dont cette nouvelle version de la Kyrie 8 baptisée « Smoke and mirrors », alliant des parties bleu ciel en mesh et en cuir pour accompagner la tige, majoritairement blanche.

La languette, sur laquelle on retrouve la signature du joueur, en bleu d’un côté, en jaune de l’autre, et le talon ressortent en gris, tandis que la semelle s’affiche dans un gris « marbré ». Le modèle « Smoke and mirrors » pourrait être commercialisé dès la fin de la saison régulière, soit autour du 16 avril à un prix avoisinant les 130 dollars.

(Via SneakerNews)

—

