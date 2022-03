March Madness | Kansas renverse Miami et s’offre un premier Final Four depuis 2018

Après avoir manqué leur cinq tentatives à 3-pts en premier période et rejoint les vestiaires en étant menés 35-29, les Jayhawks avaient besoin d’élever leur niveau s’ils voulaient renverser Miami. Ils l’ont fait en remportant le second acte 47-15 !

« On ne peut pas mieux faire en deuxième mi-temps », se réjouit Bill Self, le coach de Kansas, pour ESPN. « Les gars l’ont mérité. Je suis tellement fier d’eux et pour notre programme. »

Les Hurricanes ont été étouffés et incapables de jouer la transition. Kameron McGusty, dominé par la défense de Kansas, n’a inscrit que quatre points après la pause, alors qu’il était à 14 unités après 20 minutes.

« On a eu des opportunités de marquer en première période, avec des tirs ouverts », concède Ochai Agbaji, le meilleur marqueur de Kansas avec 18 points. « C’était simplement une question d’adresse pour nous. En seconde mi-temps, on devait défendre mieux et l’attaque allait suivre. »

Ce fut bien le cas. Pour commencer la deuxième mi-temps, David McCormack marque cinq points de suite, avant des paniers de Jalen Wilson et Agbaji. Christian Braun enchaîne avec un dunk et un premier panier primé et Kansas se retrouve ainsi devant après avoir passé un 14-5. Ils ont pris les commandes et ne lâcheront plus.

« On s’est trop concentré sur le score et plus sur le jeu », regrette Jim Larranaga, l’entraîneur de Miami. « En regardant le tableau d’affichage et en voyant qu’on était derrière, cela a généré de l’anxiété. Au lieu de calmer et d’exécuter nos systèmes, on s’est précipité. »

Cette victoire de 26 points (76-50) est la plus large, à ce stade de la compétition, en Elite Eight, depuis 30 ans et elle permet à Kansas de se qualifier pour le Final Four pour la première fois depuis 2018. L’université jouera Villanova, vainqueur de Houston, en demi-finale pour espérer ensuite décrocher un titre national attendu depuis 2008.