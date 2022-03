Les Suns sortent le grand jeu pour repousser les Sixers

Phoenix a poursuivi sa belle série avec une huitième victoire consécutive, la 31e de la saison à domicile, après avoir renversé les Sixers en deuxième mi-temps.

Philly a pourtant bien joué son coup, en essayant de prendre le dessus dans le premier quart-temps suite à un bon passage de la paire Harden-Embiid (29-36) puis en parvenant à ses fins en passant à +15 dans le deuxième acte après un passage remarqué de Tobias Harris et un 3-points de Danny Green (39-54).

Lentement mais sûrement, Phoenix a alors repris le contrôle, s’en remettant d’abord aux coups d’éclat de Chris Paul et Mikal Bridges de loin, imités peu après par le tandem Shamet-Crowder, pour revenir à -4 à la pause (60-64).

Embiid diminué

Les Sixers ont chèrement vendu leur peau, mais on sentait le coup venir inexorablement, et les Suns ont fini par reprendre le dessus. La fin du troisième quart-temps a fait office de tournant, lorsque Joel Embiid est retourné sur le banc, touché à la cheville, et que Cam Payne à 3-points, Devin Booker avec un « and-one » et Bismack Biyombo ont offert cinq longueurs d’avance aux locaux à 12 minutes du terme (91-86).

Phoenix a alors fini le boulot avec application, entre le 2+1 de Bismack Biyombo et les deux missiles à 3-points de Landry Shamet (101-90). Le dernier retour des Sixers, impulsé par deux paniers derrière l’arc de Tyrese Maxey pour revenir à 101-100, a été parfaitement géré par les Suns, qui ont répondu avec un 7-0 conclu par un tir à mi-distance de CP3 sur la tête de James Harden (108-100).

Après un floater de Chris Paul, c’est Jae Crowder qui a scellé le sort du match d’un 3-points ouvert dans le corner en transition, permettant à Phoenix de s’imposer 114-104.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Mauvais timing pour Philly. Les Sixers ont retenu leur souffle lorsque Joel Embiid s’est mis à boitiller à son retour en défense après être retombé sur le pied de Devin Booker. Même si on arrivait à la fin du troisième quart-temps, au moment où le Camerounais observe habituellement un peu de repos, son retour sur le banc a coïncidé avec le moment où Phoenix s’est détaché au score pour la première fois du match. Joel Embiid est revenu ensuite, et a contribué à ramener les siens dans le coup. Insuffisant toutefois pour mater ces solides Suns.

– La série continue. Sur une série de huit victoires consécutives, Phoenix a également poursuivi sa série d’invincibilité face à Philly avec une sixième victoire de rang. Les Sixers feraient bien de s’inspirer de la discipline, la rigueur et la régularité sur 48 minutes d’une équipe comme Phoenix pour passer un cap sans avoir sans cesse à se reposer sur les exploits de Joel Embiid. Lors de la dernière victoire de Philadelphie sur les Suns, le 2 janvier 2019, le salut des Sixers était d’ailleurs venu de Joel Embiid (42 points, 8 rebonds).

TOPS/FLOPS

✅ Devin Booker. Rien de neuf sous le soleil de Phoenix, le scoreur ambulant a encore fait sa part du boulot, lâchant 35 points à 13/22 au tir. Il a notamment relancé les siens d’un 2+1 après une feinte de tir « Kobe-esque » lorsque Philly est revenu à 101-100.

✅ Chris Paul. Nul doute que le meneur devait être motivé à l’idée de retrouver James Harden. Que dire si ce n’est qu’il a fait du CP3, en lisant parfaitement les situations de jeu pour se mettre en évidence ou pour décaler un copain. Il s’est quand même offert le plaisir de claquer un jumper sur James Harden en toute fin de match suivi d’un regard appuyé envers son ancien coach, Doc Rivers. Du CP3 dans le texte avec 19 points, 14 passes décisives et un seul ballon perdu en 36 minutes !

⛔ James Harden. Quand « The Beard » passe au travers, il ne fait pas semblant. Quasiment transparent sur la deuxième mi-temps, il s’en est tiré avec 14 points, 7 rebonds et 9 passes décisives mais un vilain 2/11 au tir. On l’a connu plus inspiré…

LA SUITE

Phoenix (61-14) : les Suns ont rendez-vous sur le parquet de Golden State ce mercredi.

Philadelphie (46-28) : les Sixers reçoivent Milwaukee ce mardi soir.