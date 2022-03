Larry Nance Jr. a enfin pu déployer ses ailes de Pelican

Il a fait ses premiers pas avec… un lay-up raté sans opposition. « CJ (McCollum) m’en veut encore de ne pas avoir eu sa passe décisive ! », en rigole Larry Nance Jr. après la rencontre. Un peu rouillé l’intérieur qui faisait ses débuts avec les Pelicans cette nuit face aux Bulls ?

Celui-ci, transféré de Portland en compagnie de l’arrière et de Tony Snell, a eu le temps de se rattraper par la suite en montrant les premiers signaux de ce qu’il pourrait apporter à sa nouvelle équipe.

New Orleans a pris la 9e place

Il s’est surtout signalé dans les trois premières minutes du quatrième quart-temps en signant un gros contre, façon volleyball, devant Tristan Thompson, avant d’enchaîner un gros dunk dans le trafic puis de convertir un panier primé dans le corner. En 18 minutes, il a ainsi compilé 9 points (3/6 aux tirs) et 4 rebonds, avec un +/- de +8.

« Je me suis bien senti, mon genou a tenu. J’ai hâte de voir comment je réponds demain », affiche l’ancien joueur des Lakers et des Cavs, qui n’avait plus joué depuis début janvier en raison de son opération au genou. Il ajoute : « J’étais juste heureux d’être sur le terrain. »

Heureux et un peu perdu aussi. Car même si les toutes les équipes de la ligue ont des principes basiques en commun, il a parfois eu du mal à suivre certains systèmes demandés. « Je suis toujours en train d’apprendre. Sur certaines actions, je me tournais vers Willie Green, genre : ‘Où est-ce que je dois aller ?’ »

Son coach a lui aussi trouvé son nouvel intérieur « un peu rouillé avec certains de ses floaters et son toucher (de balle), mais il s’est repris au fil du match. On peut tous voir qu’il va jouer un grand rôle pour nous dans la dernière ligne droite. »

Un grand fan de CJ McCollum

Son retour s’effectue effectivement à un moment important de la saison des Pelicans puisqu’avec une dizaine de matches restants, ils sont bien partis pour décrocher leur place au « play-in ». Actuellement 9e à l’Ouest (31 victoires – 42 défaites) à égalité avec les Lakers, ils n’ont surtout pas intérêt à déraper lors de leurs deux prochains matches : face aux Spurs, qui gardent espoir à la 11e place, puis les Lakers.

Cette nuit, Larry Nance a trouvé « super encourageant » de voir ses jeunes coéquipiers répondre présents dans une belle victoire face aux Bulls, qui plus est sans Brandon Ingram. Devonte’ Graham (30 points) et CJ McCollum (25 points) ont montré l’exemple. L’intérieur n’a d’ailleurs que du bien à dire de son coéquipier des Blazers.

« CJ est l’un des meilleurs joueurs de la ligue. Sa qualité technique crève l’écran. Il se trouve que Dame (Lillard) était le joueur alpha et à juste titre. En voyant CJ s’imposer ici comme le numéro 1 à l’arrière, je ne suis pas surpris. » Il termine en évoquant la philosophie de l’équipe : « On est focalisés sur la victoire. J’ai pris six tirs ce soir. J’aurais pu ne pas en prendre un seul, ça m’allait tant qu’on gagnait. »