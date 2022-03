March Madness | Arizona se prend un mur face à Houston

On dit souvent que la défense est ce qui fait gagner les matchs en playoffs NBA… Eh bien, ce dicton se révèle tout aussi valable, voire plus encore, sur les matchs couperets de la « March Madness » !

La talentueuse équipe d’Arizona pourra en attester, elle qui vient de se faire sortir par l’escouade besogneuse de Kelvin Sampson au Sweet Sixteen (72-60).

Parmi les meilleures attaques du pays sur la saison, que ce soit en termes de rythme ou d’efficacité offensive, Arizona a pris un mur avec l’agressivité permanente des Cougars. Ses trois stars, Bennedict Mathurin (15 points à 4/14 aux tirs), Azuolas Tubelis (0/8) et Christian Koloko (2/6) ont été pris à la gorge, n’arrivant jamais à se lancer.

« Les victoires ne viennent pas avec des astérisques, ce n’est pas un concours de beauté », affirme Kelvin Sampson. « J’ai vu jouer Arizona. Je les ai vus jouer UCLA, Colorado. J’ai vu comment ces équipes-là défendaient contre eux, et je savais qu’on n’allait pas défendre de la même manière. Ces équipes changeaient sur les écrans, et ça les laissait dans leur zone de confort. Nous, on allait les pousser hors de leur confort. C’est notre identité ! »

Expliquant qu’il voulait limiter à tout prix les contre-attaques cinglantes des Wildcats, Kelvin Sampson a réussi son pari. Houston a pris le contrôle du match d’emblée, pour ne plus jamais lâcher son emprise. Portés par Jamal Shead (21 points, 6 passes) et Kyler Edwards (19 points), les Cougars ont fait la course en tête de bout en bout, parvenant à trouver les solutions à chaque tentative de retour d’Arizona.

Surpris par l’intensité de Houston en défense, qui a l’a tenu à un petit 34% dans les tirs à 2-points, Arizona a essayé quelques ajustements qui ont payé en début de deuxième mi-temps, pour revenir à -2, mais Houston a répliqué par un 10-2 sans équivoque. Arizona n’a tout simplement pas réussi à répondre au défi physique des Cougars.

« Il vaut mieux les jouer plusieurs fois », a regretté Tommy Lloyd, l’entraîneur des Wildcats, après coup. « Ils font ce qu’ils savent bien faire à un tel haut niveau. C’est très difficile de trouver ses aises lors de la première confrontation [face à eux]. Tu as beau prévenir tes gars de ce qui va leur arriver, mais ils savent vraiment à quoi s’attendre qu’une fois qu’ils en ont fait l’expérience. »

Partis de loin cette saison, les Wildcats ne peuvent cependant pas faire la fine bouche après cette élimination au Sweet 16. Les Cougars de Houston étaient plus expérimentés et finalement mieux préparés qu’eux. Et la troupe de Kelvin Sampson vise désormais un deuxième Final Four d’affilée, avec Villanova (qui pourrait se qualifier pour son troisième Final Four en six ans) en ligne de mire…