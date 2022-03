Rudy Gobert : « Sommes-nous prêts à nous sacrifier les uns pour les autres ? »

Le « road trip » du Jazz à l’Est prend un mauvais tournant. Après une victoire tranquille au Madison Square Garden, l’équipe de Salt Lake City s’est inclinée face aux Nets et s’est carrément faite découper cette nuit à Boston. « On a pris une fessée », reconnaît d’ailleurs Donovan Mitchell, auteur de 37 points (13/24) dans une défaite de 28 unités, l’une des pires de leur saison.

Tandis que les Celtics affichaient leur meilleure forme collective de l’année, Utah a, selon son coach Quin Snyder, montré un paquet de travers : pas assez de mouvement du ballon, manque de communication et de concentration en défense, manque de précision et d’exécution, incapacité à répondre à l’énergie et à l’intensité de l’adversaire…

« Au lieu de se rassembler, on s’est désolidarisés. Ce sont les mêmes choses qui se produisent lorsque on cesse de jouer comme on est censés le faire et comme on veut le faire, tel un candidat au titre. Il s’agit de défense et du partage du ballon en attaque », note Rudy Gobert dont la formation n’a généré que 13 passes décisives (contre… 37 aux Celtics), leur deuxième pire marque de la saison dans le domaine.

Si l’on se fie à ce seul facteur pour évaluer la qualité de la circulation du cuir, le bilan est plutôt éloquent : l’équipe affiche une moyenne d’environ 24 passes décisives dans les victoires, contre moins de 20 dans les défaites. Dès que Mike Conley et les autres génèrent 27 offrandes, la victoire est d’ailleurs automatique (12 occurrences).

L’adversité pour progresser

Mais le Français ne s’arrête pas à cette seule dimension pour expliquer le petit trot actuel du Jazz (six victoires, six défaites) à l’approche des playoffs. « Cela commence par : sommes-nous prêts à nous sacrifier les uns pour les autres ? Je crois qu’on va y arriver. […] On va devoir faire des choses les uns pour les autres. Quand on regarde tous les candidats au titre, il ne s’agit pas seulement d’avoir du talent mais d’avoir des gars qui sont prêts à faire des choses les uns pour les autres. »

Des efforts collectifs sont réclamés par le pivot, là où son coéquipier à l’arrière estime que l’équipe manque de répondant lorsqu’elle est malmenée comme cette nuit. « Quand l’équipe adverse nous rend la tâche plus difficile et nous pousse à jouer sur demi-terrain, il faut trouver des moyens de les contrer. Que les tirs rentrent ou non, notre défense ne peut pas dépendre de notre attaque », juge Donovan Mitchell.

Ce coup de moins bien du Jazz n’a, pour l’heure, pas de conséquence au classement puisque les Jazzmen s’accrochent à la 4e place mais en étant à égalité avec les Mavs. Et Rudy Gobert estime que l’adversité a rendu cette équipe meilleure par le passé et « je pense qu’elle nous rendra encore meilleurs. C’est juste une défaite, ce n’est pas la fin du monde. Mais on doit comprendre la façon dont on perd et contrôler ce que l’on peut. »