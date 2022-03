Les Celtics au sommet de leur art collectif

Il n’y a pas eu match hier soir entre les Celtics et le Jazz. Boston a remporté le premier quart sur le score de 39-24 et les C’s ne se sont plus retournés (125-97) !

Portés par Jayson Tatum, auteur de 11 de ses 26 points dans ce quart temps initial, mais aussi Jaylen Brown (26 points) et Marcus Smart (5 points, 13 passes – nouveau record en carrière), Boston a déroulé son jeu pour empocher une 5e victoire de rang, et la 12e en 14 matchs depuis le All-Star Break.

Des C’s sans ego

« On est altruiste », résume Marcus Smart dans The Athletic. « On veut prendre un bon tir à chaque possession. »

Il faut bien reconnaître que le Jazz a été littéralement pris à la gorge d’entrée de jeu alors que les Celtics ont réussi leur 10 premiers tirs, avec 12 réussites à 3-points en première mi-temps avec le duo Tatum – Brown qui a cumulé 24 des 39 points de son équipe en feu en premier quart.

Cinq joueurs de Boston ont rentré plusieurs tirs à 3-points et les C’s ont fini avec 37 passes décisives, leur plus gros total depuis le 5 mars 2019, trois ans en arrière ! L’illustration de la mise en place collective, alors qu’on a beaucoup reproché à l’équipe son manque de liant et d’altruisme ces derniers mois.

« Les difficultés qu’on a connues en début de saison sont la raison pour laquelle on a autant de succès maintenant et pourquoi on joue si bien », confirme Marcus Smart. « Il fallait qu’on connaisse ces difficultés et cette adversité quand on ne jouait pas bien, face à des configurations de jeu qu’on n’avait jamais vues auparavant. Maintenant qu’on affronte ces systèmes constamment, il ne s’agit plus que de répétitions. On répète nos gammes en s’assurant de bien faire les choses et de ne pas se détourner du droit chemin. »

Souvent marqué par le sigle de l’individualisme et l’isolation ces dernières années, le jeu des Celtics prenait le même pli en début de saison. Mais depuis la début de l’année civile 2022, il y a eu un déclic.

Outre l’arrivée de l’ancien des Spurs, Derrick White, qui a apporté cette qualité collective intrinsèque à son jeu, c’est surtout l’évolution de Jayson Tatum en tant que « playmaker », voire de Jaylen Brown, qui permet aux Celtes de remonter à grande vitesse dans le classement de la conférence Est (à la 4e place désormais).

Un record de saison à la passe

« Maintenant, vu comment nos adversaires défendent contre nous, en envoyant des prises à deux sur JT et en faisant d’autres choses différemment, ça me force à faire davantage et je peux donc créer plus de jeu », ajoute Al Horford.

Comptant jusqu’à 30 points d’avance face au Jazz, Boston a déroulé son jeu, confirmant sa mainmise collective avec l’apport de son banc, symbolisé par 11 points pour Daniel Theis et pour Payton Pritchard.

« Vous voyez le ballon qui passe de main en main », savoure Ime Udoka, lui aussi issu de l’école Spurs. « Les gars se retiennent de shooter pour impliquer tout le monde dans l’action. Et ça devient contagieux. »

Devant de bout en bout, avec 59% de réussite aux tirs dont 53% à 3-points, les Celtics ont été impériaux. La philosophie de jeu d’Ime Udoka semble bel et bien intégrée. Il ne reste plus qu’à la mettre en application à chaque match, ce qui est plus facile à dire qu’à faire bien sûr…

« Quand tu travailles sur quelque chose et que ça marche à la perfection, la confiance monte en flèche », conclut Marcus Smart. « Cette confiance grimpe car on sait que ça marche. Maintenant, on y croit et on peut se donner à fond. Quand on est sur une telle dynamique collective comme en ce moment, la seule manière de continuer est de jouer avec confiance, aussi bien individuellement que collectivement. »