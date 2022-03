Zach LaVine et les playoffs, la fin d’une si longue attente ?

Les Bulls sont assurés de disputer le « play-in », et c’est déjà une petite victoire pour Zach LaVine. Arrivé en NBA en 2014, l’arrière/ailier All-Star a toujours été en vacances dès le mois d’avril, et en sept ans, ses équipes, à Minnesota ou Chicago, n’ont jamais gagné plus de 31 matches ! C’est dire s’il voulait se débarrasser de cette étiquette de « loser ».

« Je ne fais pas attention à toutes ces choses » assure-t-il. « Cela ne veut rien dire pour moi. Il faut jouer avec les cartes qu’on a en main. Je suis un compétiteur. Je veux me mesurer aux meilleurs joueurs et montrer mon talent face aux meilleurs gars. C’est le but des playoffs. Certaines joueurs sont draftés dans des équipes de playoffs. D’autres arrivent dans des équipes en reconstruction. Ces deux dernières années, nous nous sommes défoncés pour devenir une équipe de playoffs. Cette saison, nous étions au sommet de l’Est et maintenant nous sommes à égalité pour la troisième ou quatrième place. Cela signifiera beaucoup pour moi d’atteindre enfin cet objectif pour valider ma carrière. »

Mais Zach LaVine n’y est pas encore puisque les Bulls ont un gros coup de moins bien avec neuf défaites en douze matches ! Ils ont flirté avec la première place, mais aujourd’hui, ils sont 5e de la conférence Est, avec seulement deux victoires de plus que les Raptors, 7e et premier qualifié pour le « play-in. »

Leader d’un classement peu glorieux

Même s’il a déjà battu son record de victoires en saison régulière (41), sa place en playoffs est donc loin d’être validée, et pour encore quelques jours, Zach LaVine demeure le joueur le plus ancien à ne jamais avoir disputé un match de playoffs. Il en est à 470 matches, et si tout se passe bien, il devrait laisser sa place à Buddy Hield, qui le suit avec 459 matches de saison régulière sans playoffs.

En attendant, il serre les dents car son genou grince, et il ne peut pas se permettre de laisser tomber ses coéquipiers dans la dernière ligne droite.

« Je fais mon maximum. Les gens savent que je joue avec une blessure. Je déteste manquer des matches. Je pense d’abord à l’équipe. Même quand je ne suis pas à 100%, je suis utile à l’équipe. Évidemment, je dois faire attention à moi, et faire ce qu’il faut pour récupérer et voir comment je me sens. Je dois juste continuer, et je vais le faire. »