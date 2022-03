Trae Young était devenu l’ennemi public n°1 à New York lors des derniers playoffs. Pour son premier retour au mythique Madison Square Garden depuis, puisqu’il avait raté le match de Noël, le meneur a repris les choses où il les avait laissées, réussissant un grand match (45 points à 13/25, 8 passes) pour décrocher une nouvelle victoire.

Il faut dire que l’ambiance hostile semble particulièrement motiver le meneur des Hawks…

« L’attitude, ce que nous avons été capables de faire sur le terrain ce soir et l’énergie que nous avions avant le match, je savais que c’était juste nous contre le reste du monde ce soir », a-t-il expliqué. « Et je pense que si nous avons ce type d’état d’esprit à chaque match, nous allons nous donner une chance de gagner ».

Malheureusement pour Atlanta, finaliste de conférence en titre, l’état d’esprit d’Atlanta n’est pas vraiment celui-là à chaque match. Au cœur d’une saison décevante, la franchise de Géorgie ne pointe en effet qu’à la 10e place de la conférence Est, avec un bilan tout juste équilibré (36-36) à dix matchs de la fin.

« Nous savions que le public allait avoir une énergie similaire à celle des playoffs et notre concentration était de jouer du bon basket ce soir, et nous n’avons pas parlé de New York ou des playoffs », a pourtant assuré Nate McMillan. « Nous avions besoin de gagner ce match. C’est une victoire dont nous avions bien besoin. »

Les Hawks n’en avaient peut-être pas parlé mais Trae Young s’est encore bien amusé, en chambrant Spike Lee et les autres fans des Knicks. Comme après ce dernier numéro de dribbles qui a fait chavirer Taj Gibson ou encore ce panier à la fin du premier quart-temps, sur une passe de Bogdan Bogdanovic qui traversait tout le terrain.

De quoi déclencher quelques doigts d’honneur et sans doute pas mal d’insultes, même si le All-Star préférait en rire quand on lui demandait si les fans étaient restés respectueux.

« Oh oui, ils restent toujours polis, non ? » rigole-t-il, alors qu’on se souvient qu’un fan des Knicks a été banni du Madison Square Garden pour lui avoir craché dessus lors des derniers playoffs.