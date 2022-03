Soirée historique pour Kevin Durant

Depuis qu’il est de retour de blessure, Kevin Durant est en grande forme. Si bien que s’il avait joué assez de rencontres cette saison, avec son niveau et sa moyenne (29.6 points), il serait dans la bataille pour le titre de meilleur marqueur que se livrent LeBron James, Joel Embiid et Giannis Antetokounmpo.

Face à Utah, pour la quatrième fois en neuf matches, il a dépassé les 35 points puisqu’il en a collé 37 (15/23 au shoot) à Rudy Gobert et sa bande, avec 9 rebonds et 8 passes. Il a notamment marqué 15 points en troisième quart-temps, quand Brooklyn a fait la différence.

« C’est une des meilleures équipes de la ligue, dans laquelle il y a de grands joueurs », constate le All-Star pour SNY. « Ils vous poussent à sortir le meilleur de vous-même. J’ai essayé de me nourrir du public et je voulais que les spectateurs fassent pareil avec moi. »

Avec 30.8 points (à 55% de réussite au shoot, 41 % à 3-pts) et 7.3 passes de moyenne depuis son retour, Kevin Durant est donc en pleine forme. « Il a été incroyable ce soir, évidemment au scoring, mais aussi au rebond, à la passe », souligne Steve Nash. « Il a fait un effort global. On en avait besoin. »

« Je ne sais pas pourquoi les gens viennent le chercher, il ne faut pas »

Comme il l’avait fait contre les Knicks (53 points), le MVP 2014 n’a pas hésité à parler davantage, à jouer le jeu du trashtalking, à faire monter la sauce avec le public.

« Ça fait partie du jeu », explique-t-il. « C’est l’essence de ce sport, ces dialogues autour du parquet. On l’a fait quand on jouait au lycée, dans des gymnases, ou dehors. C’est toujours fun, ça donne une bonne ambiance. Parfois, j’aime bien faire cela. J’aime que d’autres joueurs voient les choses comme ça aussi. Si on a envie de faire ça, j’apprécie. J’aime faire du trashtalking de temps en temps, ou me taire. Ça dépend de mon humeur. »

Une stratégie qui ne paye pas toujours pour les adversaires. Car un Kevin Durant piqué ou motivé, ça entraîne rapidement des problèmes pour les défenses adverses. « Il ne faut pas lui parler », prévient Bruce Brown. « Je ne sais pas pourquoi les gens viennent le chercher, il ne faut pas. »

Enfin, outre cette sortie à 37 points et la victoire des Nets, « KD » n’a pas vécu une soirée totalement normale puisqu’il a dépassé Jerry West (25 192 points) au classement des meilleurs marqueurs de l’histoire. Deux semaines après avoir franchi la barre des 25 000 points en carrière.

« J’ai gagné un titre avec Jerry (à Golden State, avant le départ de West en 2017), j’ai beaucoup parlé avec lui et on connait sa place dans l’histoire de la NBA. C’est donc un honneur », déclare le désormais 22e scoreur de tous les temps, avec 25 213 unités au compteur. « Il est une légende du basket, une sorte de parrain. C’est génial de le dépasser, la prochaine fois que je vais le croiser, il va en entendre parler. »