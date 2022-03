Tre Mann pique un record de Russell Westbrook

Solidement installé dans le cinq majeur du Thunder depuis la fin du mois de janvier, Tre Mann a confirmé sa montée en puissance progressive en 2022 par un record en carrière cette nuit, à l’occasion de la réception des Celtics. Malgré la défaite des siens, la 10e de suite, l’arrière a inscrit 35 points (13/21), avec 7 rebonds et 4 passes.

Il s’agit de son nouveau record de points en carrière, mais aussi du nouveau record de la franchise pour un rookie. Le précédent était détenu par Russell Westbrook, qui s’était arrêté à 34 points durant la saison 2008/09.

Trois jours plus tôt, dans la nuit de vendredi à samedi lors du déplacement d’Oklahoma City à Miami, Tre Mann avait également établi le record de franchise du plus grand nombre de points inscrits en un quart-temps par un rookie : il avait planté 20 de ses 25 points dans le second quart-temps. Face à Boston cette nuit, il a placé la barre encore plus haut, en marquant 23 points (à 6/6), sur 35 au total, dans le second quart-temps.

« Il a trouvé son rythme ce soir, contre Miami l’autre soir aussi » notait le coach du Thunder, Mark Daigneault. « Cette saison, nous essayons de comprendre ce qui est viable à long terme pour notre équipe, et le fait d’affronter une équipe comme Boston, dont la défense est excellente, est un bon moyen de le savoir. Le fait qu’il affiche tant de facilités face à une telle adversité, c’est très encourageant. »

« C’était dingue, je ne faisais que sourire. J’ai essayé de rester concentré et sérieux, mais c’était un moment assez dingue. j’ai fait 6/6, c’est ça ? » concluait l’intéressé, pas mécontent de son dernier coup de chaud.