JO 2024 : pour Martin Fourcade, le choix de la Porte de Versailles pour le basket est « vertueux »

Président de la commission des athlètes de Paris 2024, Martin Fourcade a été interrogé à Méribel par L’Equipe sur la grogne des basketteurs (Evan Fournier, Nicolas Batum…) suite au choix du Hall 6 du site de la Porte de Versailles pour accueillir les phases de poules lors des Jeux olympiques de Paris, dans deux ans.

Les Français, vice-champions olympiques en titre, s’inquiètent ainsi de la hauteur, avec un plafond situé à seulement neuf mètres du sol, mais également de l’humidité.

« On est sur un site qui n’est pas uniquement dédié au basket, et qui respecte tous les critères fixés par la Fédé internationale de basket » répond ainsi le quintuple champion olympique de biathlon sur le sujet. « Ce ne sont sans doute pas les standards d’une salle de NBA, mais c’est aussi ce qu’on aime aux Jeux Olympiques, c’est d’avoir une horizontalité entre tous les sports. C’est un site mutualisé avec d’autres disciplines (volley, tennis de table et haltérophilie), qui répond aux enjeux en termes budgétaire et écologique. Sur les JO de Pékin, on a reproché au mouvement sportif d’avoir des Jeux déconnectés de toute logique économique, écologique, commerciale… Là on essaie de proposer un modèle de Jeux plus vertueux, plus en phase avec les attentes de tout le monde. Ça veut dire faire certains choix, assumés et aussi pris avec la commission des athlètes. »

Pour Martin Fourcade, il s’agit de faire preuve de pédagogie pour faire comprendre aux athlètes certains choix inconfortables, les handballeurs ayant par exemple eux été délocalisés à Lille, loin du village olympique.

« Dans 99,9 % des cas, c’est très bien compris. Je n’ai pas eu la chance d’avoir cette discussion avec Evan (Fournier, qui s’est exprimé en défaveur de ce choix), mais je suis sûr qu’on aura l’occasion de le faire, pour éviter ce genre de crispation utile pour personne. »