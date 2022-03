Lego et les couleurs de Myles Turner

Alors qu’on ne sait toujours pas si Myles Turner reviendra sur les parquets cette saison, le pivot des Pacers profite de son indisponibilité pour s’adonner à sa deuxième passion, les Lego ! Sur les réseaux sociaux, l’intérieur met en ligne ses créations, et dernièrement il s’est affiché avec une réplique du Titanic composée de 9 000 pièces !

Comme son message a été « liké » par plus de 100 000 internautes, Myles Turner a décidé de faire un montage avec ses plus belles réussites, qu’il s’agisse du Château de Cendrillon ou d’un vaisseau de Star Wars. À chaque fois, des milliers de pièces… et il y prend plus de plaisir que de draguer !

« Les filles, c’est cool et tout ça, mais avez-vous déjà ressenti la fierté de terminer un ensemble de Lego de plus de 1 000 pièces ? » demande-t-il dans une vidéo sur TikTok, vu plus de 400 000 fois !

Une pièce oubliée ? Une semaine de perdue…

Il y a quelques années, Myles Turner s’était expliqué sur cette passion née tout jeune alors que ses parents refusaient qu’il joue aux jeux vidéo.

« Je devais trouver des moyens de m’occuper, et j’étais toujours en train d’assembler des trucs » avait-il raconté dans Sports Illustrated. Le jeune Turner commence par créer des robots à partir de boites de conserve, de canettes et de scotch. À l’époque, ses parents l’autorisent à regarder des films, et il craque sur la saga Star Wars.

Il ne se lasse jamais de regarder la première trilogie, jusqu’au jour où l’adolescent découvre une publicité pour fabriquer l’Étoile de la Mort en Lego. Un modèle de 40 centimètres de haut et de large avec 4 000 pièces. Son prix : près de 500 dollars ! « Je suis allé chez Toys ‘R’ Us et j’ai fait une folie et j’en ai acheté un tas » poursuit-il à propos des achats du Faucon Millenium puis des Destroyers.

Mais cette passion peut aussi mettre sa patience à rude épreuve comme lorsqu’il s’est aperçu, à la 47e page de manuel de construction, qu’il avait oublié l’une des 1 500 pièces du Faucon Millenium. Il a dû tout recommencer, et il a perdu une semaine ! La bonne nouvelle, c’est qu’en ce moment, il a du temps…