Record aux points pour un Evan Mobley « phénoménal »

Les hauteurs de la Rocket Mortgage FieldHouse sont aujourd’hui décorées par les maillots de sept anciennes gloires des Cavs. En attendant de voir s’y ajouter celui de LeBron James, J.B. Bickerstaff imagine déjà un nouveau numéro de maillot être retiré : le n°4. Celui d’Evan Mobley. « Il y sera un jour, c’est certain », prédit sans hésiter le coach de Cleveland.

Cette nuit face aux Clippers, l’intérieur a fait un petit pas en ce sens en faisant aussi bien qu’une ancienne figure de la franchise, Zydrunas Ilgauskas, dont le n°11 n’est plus porté. Il est devenu le quatrième joueur des Cavs à atteindre les 100 contres dans sa saison rookie.

La statistique est plus anecdotique que l’impression visuelle laissée par Evan Mobley, auteur du contre de la soirée, son 100e en carrière donc, face à Ivica Zubac, en prolongation. Celui-ci, après un rebond offensif, pensait s’offrir un dunk tranquille à deux mains. Il a fini par terre, déséquilibré par la force du rempart d’en face.

« Il peut changer un match. C’est un joueur d’élite par rapport à son timing, sa vitesse d’exécution, sa capacité à lire le jeu, quand un adversaire décolle, et à bloquer les tirs sans faire de faute. Il rend les choses extrêmement difficiles pour les gars qui y vont et ne font que lancer des Ave Maria parce qu’ils ne peuvent pas voir le cercle ».

« Je n’y ai pas vraiment pensé », rétorque le rookie lorsqu’il lui demande si ce geste allait marquer sa première saison dans la ligue. Avant d’ajouter : « Ouais, c’était un gros contre. Certainement l’une de meilleures actions. »

« Beaucoup plus agressif qu’il ne l’était en début de saison »

Cette action défensive de grande classe, face à un pivot croate (24 points à 10/15 aux tirs et 14 rebonds) qui l’a beaucoup fait souffrir au poste, est venue compléter sa très belle soirée de l’autre côté du terrain. Le 3e choix de la dernière Draft a atteint pour la première fois cette saison la barre des 30 points (13/22 aux tirs), dont 18 après la pause, et 6 rebonds, en plus de 2 interceptions et 2 contres.

« J’aime beaucoup le jeu de Mobley, il est devenu beaucoup plus agressif qu’il ne l’était en début de saison. Il s’est bien intégré, on peut voir l’amélioration de son jeu », salue d’ailleurs son adversaire de raquette du soir, qui l’avait contenu à 12 points (3/10) lors de leur premier affrontement fin octobre.

« Il m’a impressionné tout au long de la saison, ce n’est pas seulement ce soir. Il continue à s’améliorer au fur et à mesure des matchs, donc le voir faire (ce genre de performance) est spécial », complète l’un des jeunes coéquipiers d’Evan Mobley, Isaac Okoro.

On rappelle que le rookie a été récemment repositionné sur le poste de pivot, pour pallier l’absence de Jarrett Allen. Une configuration qui n’a pas l’air de lui déplaire puisqu’il tourne à 22 points et 9 rebonds de moyenne sur ses quatre dernières sorties. Après le match de cette nuit, il met en avant son agressivité et le travail de ses coéquipiers pour le mettre « dans de bonnes positions », tant pour marquer que pour défendre. « J’essaie simplement de m’améliorer. J’ai l’impression que c’est ce que j’ai fait jusqu’à présent », affiche-t-il toujours sobrement.

Selon son coach, Evan Mobley a conscience du contexte actuel pour les Cavs, actuels 6e à l’Est, qui vont devoir batailler jusqu’au bout pour se qualifier directement en playoffs, alors que Raptors, Nets ou Hawks poussent fort derrière eux. « Il a pris à cœur la conversation que nous avons eue sur le sentiment d’urgence et l’importance de ces 16 derniers matchs, il a été phénoménal », qualifie pour conclure J.B. Bickerstaff, son plus grand fan.