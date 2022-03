Un effet Caruso aux Bulls

On a coutume de dire que les chiffres ne mentent pas. C’est le cas à Chicago avec Alex Caruso. Absent des terrains depuis le 21 janvier dernier, à cause d’une vilaine faute de Grayson Allen, l’arrière des Bulls effectuait son grand retour cette nuit face aux Cavaliers, et son impact a été immédiat !

Les preuves ? Pour la première fois depuis sa blessure, les Bulls maintiennent un adversaire sous la barre des 100 points. L’équipe vole 12 ballons, dont quatre pour le seul Alex Caruso. Chicago inscrit plus de 20 points sur les balles perdues de Cleveland.

Pourtant privés de Zach LaVine et toujours de Lonzo Ball, les Bulls ont retrouvé cette nuit cette identité défensive symbolisée par l’activité de Caruso, qui compile 11 points, 4 rebonds et 4 interceptions en 29 minutes.

« Avec lui, on perturbe davantage les adversaires »

« Ce qu’il apporte ne peut pas forcément venir d’un autre joueur » explique Billy Donovan. « C’est juste sa manière de perturber l’adversaire, son intelligence de jeu qui lui permet de voir les choses qui se passent au fur et à mesure qu’elles se développent, d’être capable de couper les couloirs de passes, de reconnaître et de lire. Avec lui, on perturbe davantage les adversaires. »

Pour cette rentrée, après 22 matches ratés, Alex Caruso avait un adversaire de choix : Darius Garland, un All-Star et un candidat sérieux au titre de Most Improved Plyer.

« Après six semaines d’arrêt, c’est bien d’être capable de jouer 29 minutes et d’essayer de défendre sur un arrière All-Star » apprécie-t-il. « Je me suis très bien senti. Dès que le match a débuté, je me suis levé pour des actions banales qui ne le méritaient pas. J’étais juste excité à l’idée de rejouer au basket. »

Face à la défense des Bulls, Darius Garland a vécu un début de soirée difficile avec un 2 sur 12 aux tirs en première mi-temps. « J’ai trouvé que Ayo Dosunmu avait mieux défendu que moi sur Garland » poursuit Alex Caruso. « On a essayé de me mettre sur Garland en deuxième mi-temps, mais j’étais un peu fatigué. J’avais un peu les pieds qui pataugeaient. »

« Défensivement, il y a beaucoup de confiance dans ce vestiaire quand Alex est là »

Titulaire, le rookie lui renvoie le compliment et détaille l’impact d’Alex Caruso sur le jeu des Bulls. « Il a un impact incroyable, simplement parce que c’est un compétiteur de plus, un leader de plus, et quelqu’un qui est prêt à faire toutes les petites choses. Toutes ces petites choses sont utiles, et il a un impact sur tout le monde. Il nous simplifie les choses, surtout sur les pick-and-roll car on est plus à l’aise pour switcher. C’est un vétéran, il a gagné un titre, et il a déjà joué ces matches de très haut niveau. Quand vous avez ça, ça booste le moral en défense et ça donne de l’énergie. »

Accueilli par une « standing ovation » du United Center à son entrée en jeu, Alex Caruso a cette capacité à se fondre dans le collectif, et pour son coach, il donne de la confiance à ses coéquipiers.

« Je pense que lorsque vous faites revenir des scoreurs, l’équipe doit souvent s’adapter et l’attaquant doit s’adapter à l’équipe. Mais quand vous faites revenir un défenseur, c’est beaucoup plus facile » conclut le coach des Bulls. « Défensivement, il y a beaucoup de confiance dans ce vestiaire quand Alex est là par sa manière de créer des interceptions et dévier des ballons. »