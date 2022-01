Touché au poignet, Alex Caruso sera absent 6 à 8 semaines !

Billy Donovan avait raison d’être en colère contre Grayson Allen puisque Alex Caruso souffre d’une fracture du poignet droit ! L’arrière des Bulls, qui venait de reprendre la compétition, est contraint de se faire opérer et son absence est estimée entre six et huit semaines ! Malgré cette chute, et cette fracture, il avait shooté ses lancers, et pensait que la douleur ne serait qu’un problème à court terme.

Un nouveau coup dur pour le joueur, mais aussi pour Chicago qui doit composer avec plusieurs absents de marque (Ball, Williams, Lavine…). Pour l’instant, la NBA n’a pas réagi à l’expulsion de Grayson Allen.