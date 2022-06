Victor Oladipo voit enfin le bout du tunnel

Son retour était prévu pour ce lundi soir, contre Houston. Finalement, Victor Oladipo est annoncé « questionable », c’est-à-dire que c’est du 50/50. Une chose semble sûre en revanche, l’arrière est au bout de sa préparation et ses débuts cette saison, s’ils ne sont pas réalisés ce soir, vont arriver très vite.

L’ancien d’Indiana n’a plus joué depuis onze mois et le 8 avril 2021, et surtout, depuis sa première blessure au quadriceps droit avec les Pacers, en janvier 2019, il n’a disputé que 56 petits matches…

« Il a une grande force d’âme », constate Erik Spoelstra . « Être blessé et passer la plupart du temps éloigné de l’équipe, c’est le plus dur pour un athlète. On parle souvent de santé mentale, et ça, c’est l’épreuve ultime pour les sportifs. On n’a pas toujours l’impression de faire partie du groupe. Ils ont des doutes, ils ne savent pas si le travail va vraiment payer. C’est dur à vivre. Il a toujours conservé un état d’esprit positif. C’est une qualité unique. »

Maintenant qu’il arrive au bout du tunnel, comment se sent-il physiquement, après une nouvelle opération du quadriceps droit et presque un an sans jouer ? C’est Jimmy Butler qui donne la réponse.

« Il a l’air bien », explique le finaliste 2020. « Il a travaillé pendant un sacré bout de temps, sans compter ses heures, pour faire sa rééducation, de la musculation. Je suis impatient de le revoir. »

Surtout, il n’a jamais baissé les bras. De quoi bluffer Erik Spoelstra.

« Tout au long de ce processus, j’ai vraiment respecté et admiré la façon dont Vic est capable de garder un état d’esprit positif », assure le coach. « C’est vraiment une qualité unique. J’aime cette qualité chez lui ».