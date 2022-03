Victor Oladipo de retour lundi !

Près de onze mois après sa blessure au tendon du quadriceps droit, Victor Oladipo va retrouver le chemin des parquets. L’arrière du Heat est complètement guéri et a désormais le feu vert pour débuter son exercice 2021/22 : selon The Athletic, ce sera lundi, à domicile face à son ancienne équipe, les Rockets.

Pour le Heat, actuel leader de l’Est, c’est un renfort de poids, alors que la course pour la suprématie de la conférence Est est plus intense que jamais, à un mois de la fin de la saison régulière, avec les Bulls, les Bucks ou encore les 76ers, tous en embuscade derrière Miami et prêts à profiter de la moindre baisse de régime.

Surtout que sur les lignes arrières, le Heat est souvent privé de Kyle Lowry et Jimmy Butler, et l’ajout d’un Victor Oladipo frais physiquement ne peut qu’être bénéfique pour Erik Spoelstra. À condition, justement, que le physique de l’ancien All-Star des Pacers tienne le coup…