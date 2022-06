Pour Reggie Jackson, Tyronn Lue est « le meilleur coach de la ligue »

Victorieux dans les grandes largeurs des Lakers (27-35, 9e place à l’Ouest), la nuit dernière, les Clippers (34-31, 8e place à l’Ouest) ont entériné pour de bon leur statut de meilleure équipe de Los Angeles. En témoignent leurs quatre succès décrochés cette saison face au voisin angeleno, en autant de confrontations.

Mieux encore : depuis l’arrivée de Tyronn Lue à la tête des Clippers, à l’automne 2020, ces derniers ont carrément remporté chacun de leurs sept affrontements avec les Lakers ! Une domination incontestable, donc.

Pourtant, cette série d’invincibilité aurait très bien pu prendre fin ce jeudi soir, si les Clippers n’avaient pas réussi un troisième quart-temps de feu : 40 à 18 ! Avec notamment cet énorme « run » de 23-0, afin de faire passer le score de 69-65 à 92-65, en cinq minutes.

Un retour des vestiaires canon

Un coup de chaud rendu possible par un seul homme, selon Reggie Jackson : « Ce qui nous a maintenus dedans, c’est le fait d’avoir le meilleur coach de la ligue », estimait le meneur de Los Angeles, auteur de 36 points, 8 rebonds et 9 passes décisives contre Russell Westbrook.

Avant ça, les Clippers étaient effectivement dans le dur, puisqu’ils avaient eux aussi encaissé un « run », de 16-3 cette fois-ci, pour voir leur avance fondre progressivement en fin de première mi-temps : de +17 à +4. Puis Tyronn Lue est passé par là, à la pause…

« Il n’était pas en colère, il nous a juste dit de continuer et de ne pas lâcher, car nous avons déjà été dans des situations bien pires auparavant », expliquait à ce propos Isaiah Hartenstein, en référence aux nombreux retournements de situation réussis par les Clippers, en 2021/22.

Si aucun joueur ne s’est épanché sur le contenu du discours de Tyronn Lue à la mi-temps, celui-ci a tout de même livré quelques indications sur ce qui s’est passé à l’intérieur du vestiaire angeleno…

« Notre assistant-coach, Beau [Levesque], m’a dit : ‘Les joueurs sont morts, personne ne réagit’. Alors je suis entré dans le vestiaire, j’ai dit des conneries, j’ai fait rire et stimulé tout le monde. Ils ont rigolé, puis nous avons retrouvé notre énergie », confiait ainsi l’entraîneur des Clippers, encore obligé de composer sans Kawhi Leonard, Paul George ni Norman Powell.

Le « Lue noir » des Lakers

Toujours invaincu contre la franchise au sein de laquelle il a évolué entre 1998 et 2001, Tyronn Lue semble d’ailleurs avoir pris personnellement ces rencontres face aux Lakers. Et il se pourrait que, ce qui joue un rôle là-dedans, c’est le fait qu’il n’a lui-même pas pu devenir coach des « Purple & Gold », en 2019.

Rappelons qu’à cette époque, les Lakers et lui ne s’étaient pas entendus lors des négociations contractuelles. D’un côté, Tyronn Lue voulait signer pour cinq ans. De l’autre, les dirigeants californiens ne lui en proposaient que trois ans, de façon à calquer son avenir sur celui de LeBron James, qui aurait alors été free agent en 2022 (sans sa future prolongation).

Pour ne rien arranger, les « Purple & Gold » souhaitaient également imposer à Tyronn Lue la présence de Jason Kidd dans son staff. Sauf que l’historique assistant de Doc Rivers n’en voulait pas et il a plutôt préféré (re)devenir le bras droit de son mentor sur le banc des Clippers, en 2019/20. Avant de lui succéder, un an plus tard.

Quant aux Lakers, ils ont finalement engagé Frank Vogel en tant que coach et celui-ci ne s’est de son côté pas opposé à la présence de Jason Kidd comme assistant. Débouchant sur un titre dans la « bulle » d’Orlando, en 2020. Mais des maux très profonds collectivement, moins de deux ans après…