Denver pris en plein délit d’arrogance

Mike Malone n’avait pas du tout aimé le dernier entraînement de son équipe (« C’était horrible ! », a-t-il rouspété). Eh bien, il a encore moins apprécié la performance de ses Nuggets hier soir face à un Thunder qui se présentait avec neuf joueurs en tenue, en tout et pour tout.

Malgré une série de six victoires de rang, Denver s’est effectivement fait surprendre pour le premier d’une série de quatre matchs à domicile. La stratégie d’Oklahoma City n’était pourtant pas compliquée. Elle a tout simplement consisté à serrer la vis défensivement sur tous les joueurs qui ne s’appelaient pas Nikola Jokic.

« Cette performance était inacceptable », lance un Mike Malone furax dans le Denver Post. « Je n’en ai rien à carrer de l’attaque. Ce type de défense était carrément honteuse. L’effort que nous avons produit était honteux. »

Projeté vainqueur avec 14 points d’avance par les sites de paris sportifs, Denver a déjoué les pronostics en manquant clairement d’agressivité en début de match, le Thunder démarrant sur un 9-2. Et ses titulaires sont globalement passés à côté de leur match, avec Aaron Gordon (4/12), Will Barton (1/10) et Monte Morris (2/9) très maladroits.

Sans rythme avec son cinq majeur, auteur d’un indigne 1/25 à 3-points, Mike Malone a pianoté sur son banc pour trouver des solutions, Bones Hyland (19 points) et Bryn Forbes (17 points) répondant à l’appel.

Les remplaçants pour sauver l’honneur

« On n’a pas l’habitude de s’entraîner [à ce moment-là], et on a eu entraînement », essaye d’expliquer Bryn Forbes. « C’est peut-être pour ça que c’était un entraînement difficile. »

La bonne nouvelle de la soirée ? C’est la confirmation que les seconds couteaux de Denver font de la bonne cuisine ensemble. Avec 8 points de Bones Hyland et 7 unités d’Austin Rivers, le banc des Nuggets avait à lui seul fait un écart sur son homologue du Thunder en première mi-temps (29-12).

« On aime tous jouer ensemble, honnêtement », confirme Bones Hyland. « Il y a beaucoup de mouvement de ballons, et beaucoup de confiance les uns en les autres. On sait que chacun d’entre nous peut faire du jeu. »

Et ça s’est confirmé au final (58 à 30).

« Les statistiques parlent d’elles-mêmes. Nos titulaires sont à 1/25 à 3-points et chacun d’entre eux a fini à -20 au +/-« , conclut Mike Malone dans un ultime bougonnement. « Dieu merci, on avait nos remplaçants ! Ils nous ont remis dans le match en première mi-temps, et ils l’ont refait en deuxième mi-temps. Notre cinq majeur n’a simplement pas été présent. Aucun match n’est facile. On essaye toujours de préparer nos joueurs à ne pas se relâcher face à certains adversaires. Parce qu’on sait trop bien ce qui arrive quand on fait ça… »