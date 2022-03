« C’est comme dans Matrix. On a l’impression qu’il est à deux ou trois endroits en même temps ».

Erik Spoelstra n’a pas trouvé meilleure comparaison pour illustrer l’activité et la mobilité de son pivot, toujours aussi indispensable au succès collectif du Heat.

Auteur de son meilleur match face à San Antonio ce week-end avec 36 points, à 14/21 au tir, Bam Adebayo a ensuite livré un match des plus complets dans le choc face à Chicago, à 15 points (à 6/8 au tir), 7 rebonds, 5 passes décisives, 2 contres et 2 interceptions.

Face aux Bulls, on l’a ainsi vu agir en rustine de luxe pour combler toutes les brèches de sa défense, comme lorsqu’il a « switché » sur Coby White avant de retrouver Nikola Vucevic dans les airs afin d’aller contrer le Monténégrin sur une tentative de alley-oop, envoyant le ballon en tribune.

Un gage de sécurité

Quelques instants plus tard, il se payait encore Nikola Vucevic sur une interception. Autant d’actions, comme l’énorme dunk de Caleb Martin, qui ont mis un coup au moral des Bulls, et ont renforcé celui des Floridiens.

Capable de défendre sur quasiment tous les profils, deuxième lame redoutable lorsque le danger se rapproche du cercle, il est devenu l’assurance tous-risques de la défense du Heat.

« Je pense que tout le monde a un sentiment de sécurité quand on sait que Bam est quelque part aux environs de la raquette », a reconnu Jimmy Butler. « Même s’il ne contre pas le tir, il va modifier la trajectoire du tireur. S’ils le passent, il va aussi pouvoir courir et rester au contact. Quand Bam est sur le terrain et qu’il est partout tout le temps, c’est à double tranchant parce qu’on finit par compter toujours sur lui pour être là. Parfois, on doit aussi faire notre propre travail. On ne peut pas compter sur Bam tout le temps ».

Dans les chiffres aussi, son impact sur la défense du Heat est indéniable. Les joueurs sur lesquels il a défendu ont été limités à 41.7% de réussite au tir. Et lorsqu’il est sur le terrain, le Heat limite ses adversaires à 102.4 points sur 100 possessions, une moyenne qui classerait Miami comme la meilleure défense de la ligue. À l’inverse, lorsqu’il n’est pas là, la défense floridienne tombe à 109 points alloués sur 100 possessions.

Candidat au trophée de meilleur défenseur de l’année

Sélectionné à deux reprises dans la « All-Defensive Second Team » depuis deux saisons, Bam Adebayo a fini à la quatrième place des votes pour le meilleur défenseur de l’année en 2020/21. S’il continue sur cette voie et si Miami tient le rythme en tête de la conférence Est, il sera alors un candidat sérieux au « DPOY ».

Erik Spoelstra commence déjà à militer en ce sens, le seul tort de Bam Adebayo sur ce point étant… d’être au moins aussi bon et utile en attaque (18.9 points par match, sa meilleure saison en carrière) !

« Je pense que chaque année, il a mérité d’être dans la conversation pour le titre de meilleur défenseur de l’année », a-t-il insisté. « Il vous rend tellement dynamique défensivement. Il n’y a pas beaucoup de gars dans la ligue qui peuvent faire ce qu’il fait. Il y a Draymond Green, et la liste s’arrête probablement là. Il peut tout faire défensivement. Sa polyvalence défensive s’étend à tous les domaines, qu’il doive protéger le cercle, switcher, provoquer des passages en force ou sur ses aides défensives. Il peut faire tout ça ».

Un arsenal et une polyvalence des deux côtés du parquets qui a de quoi effrayer, Bam Adebayo n’ayant encore que 24 ans !