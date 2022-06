La Jordan Delta 2 en version « Pure Platinium »

La Jordan Delta 2 fait partie des modèles nouveaux modèles disponibles sur le territoire français, et rien que ça, en ces temps d’approvisionnement difficiles, c’est déjà une bonne nouvelle. La marque au « Jumpman » l’a récemment remise au goût du jour en dévoilant un nouveau coloris baptisé « Pure Platinium ».

La tige allie deux teintes deux gris, avec des bandes en daim plus foncées à l’avant et au niveau des lacets. Le talon ressort quant à lui aux couleurs printanières avec deux teintes de bleu et un rouge pâle, également présentes sur les renforts synthétiques.

Le coloris « Pure Platinium » de la Jordan Delta 2 est donc attendu pour le printemps, à 129,99 euros en France.

(Via SneakerNews)

