Un coloris Team USA pour la Jordan Zoom Separate

Alors que les soucis de production et d’approvisionnement consécutifs à la pandémie de Covid-19 ont particulièrement touché un modèle comme la Jordan Zoom Separate, pas encore commercialisée sur le territoire américain, « Jordan Brand » a cette fois pris un temps d’avance en se projetant sur la Coupe du Monde 2023 avec un coloris « Team USA ».

La tige en mesh, en plastique durable et en daim est ainsi recouverte de blanc, gris et bleu marine, la touche de rouge ressortant sur la semelle extérieure. Les deux logos « Jumpman » et l’inscription Jordan à l’avant de la tige apparaissent doré, couleur du métal tant chéri par Team USA en compétition internationale. Retrouvera-t-on des Jordan Zoom Separate « Team USA » dans les rangs américains à la prochaine Coupe du Monde ?

Pour l’heure, le modèle ne dispose pas encore de date de sortie ni de prix.

(Via NiceKicks)

