Pour la première fois sur les deux derniers mois, Malcolm Brogdon était aligné pour un « back-to-back » hier soir pour la réception des Celtics. Et, avec 20 points, 6 rebonds et 5 passes, le meneur d’Indiana n’a pas semblé ressentir de douleurs à son talon d’Achille du pied droit qui l’avait tenu éloigné des parquets pour 15 matchs.

Mieux, pour sa deuxième ensemble, la combinaison Brogdon – Haliburton a été des plus convaincantes face à des Celtics qui restaient tout de même sur treize victoires lors de leurs quinze derniers matchs. L’ancien des Kings a cumulé 22 points et 9 passes, dont trois bombes à 3-points dès le début du match, dont une du logo, carrément !

« J’espérais juste que Buddy me file la balle », se marrait Tyrese Haliburton après coup dans l’Indy Star. « Parfois, il ne veut pas me donner le ballon dans ces situations mais je lui dis toujours : ‘fais moi la passe, je vais le rentrer !’ Donc oui, j’étais dans un bon soir. »

Frustré de sa prestation dans la défaite face à Oklahoma City, Tyrese Haliburton a pris sur lui d’attaquer la défense des Celtics dès le début du match. Avec 16 de ses 22 points inscrits en première mi-temps, il a tenu parole !

« C’était intentionnel, à 100% ! Beaucoup de gens disaient que j’étais trop passif. Et je pensais aussi que j’ai été trop passif au dernier match, donc je voulais entrer dans celui-ci et donner le ton d’emblée. »

Deux combos très complémentaires

Au moyen d’un gros deuxième quart (39-25) marqué par l’explosion d’Oshae Brissett auteur de 13 de ses 27 points, les Pacers ont fait la course en tête en deuxième mi-temps, maîtrisant chaque tentative de retour des C’s. Une victoire de prestige pour Indiana qui cherche à se créer une nouvelle identité après la « trade deadline ».

« On a eu beaucoup de gars qui ont joué exceptionnellement bien, mais la clé a été Brogdon », a commenté Rick Carlisle. « Quand il joue, on est une équipe différente et c’est assez évident que lui et Tyrese ont des jeux très complémentaires. »

Scotché sur le banc en dernier quart à cause de restriction de minutes, Malcolm Brogdon n’a cependant pas eu à craindre pour le résultat. Son nouveau camarade a bien fait tourner la boutique alors que l’ancien Buck s’était occupé du cas Jayson Tatum en défense, tenant le All-Star des Celtics à 24 points à 7/22 aux tirs et 2/12 à 3-points.

« Malcolm est un joueur unique », ajoute Rick Carlisle. « Il est notre meilleur défenseur sur le périmètre et il est probablement notre meilleur défenseur sur les ailiers forts aussi, parce qu’il est tellement costaud. Il leur rentre dedans et il peut les bloquer, tout en restant capable de jouer les rebonds. »

Entre la qualité de passe et la vision du jeu de Tyrese Haliburton et la qualité stabilisatrice de Malcolm Brogdon des deux côtés du terrain, la traction arrière des Pacers semble avoir de beaux jours devant elle, alors qu’on disait pourtant Indiana enclin à transférer l’ancien Rookie de l’année…

« Il était important pour nous de jouer avec du rythme et de jouer avec un état d’esprit altruiste et créatif pour trouver des bons tirs. Laisser nos gars jouer était très important pour nous sur ce match », conclut un Rick Carlisle enfin enjoué, qui a peut-être trouvé la base du rebond des Pacers.