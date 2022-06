Equipe de France | Les Bleus assurent l’essentiel au Portugal

Il était certain que le match de ce soir face au Portugal serait plus compliqué que celui de jeudi. Revanchards, les Portugais ont poussé les hommes de Vincent Collet dans leurs retranchements. Poussés par leurs fans et guidés par un Rafael Lisboa en feu, les locaux étaient d’ailleurs en tête à la mi-temps.

Agressifs défensivement et capables de changer sur tous les écrans, les Portugais ont forcé les Français à surjouer. Heureusement, les hommes de Vincent Collet n’ont pas paniqué. Ils ont réussi à trouver des solutions notamment sur le jeu intérieur. Mathias Lessort a montré les muscles plusieurs fois tandis que Amath M’Baye a montré le chemin en bon capitaine, grâce à son poignet magique.

Petit à petit, les Portugais vont ainsi craquer et le panier à 3-points à la fin du 3e acte d’un bon Sylvain Francisco a mis un coup derrière la tête à ses adversaires.

Dans le dernier acte, les Bleus ont montré du caractère. Malgré une attaque toujours en berne, ils ont en effet été dominateurs défensivement. Plusieurs fois, les Portugais ont du mal à trouver des tirs faciles et l’horloge des 24 secondes est plusieurs fois venue récompenser les hommes de Vincent Collet.

Victoire finale (69-56) face à un adversaire courageux. C’est la quatrième en quatre matchs pour la France, qui a donc fait le nécessaire et les hommes de Vincent Collet décrochent logiquement leur sésame pour la seconde phase de ces qualifications pour la Coupe du Monde 2023.