RJ Barrett, des lancers pas très francs

Hélas, son record en carrière est presque passé inaperçu. Auteur de 46 points dans la défaite des Knicks face au Heat, RJ Barrett s’en veut. Beaucoup même. Le match aurait pu basculer du bon côté s’il avait mis ses lancers. Il en raté… 8, et c’est évidemment trop.

« Cela m’énerve… » reconnaît l’arrière de New York. « Aujourd’hui, je viens d’en mettre 200 à l’entraînement. Je ne comprends pas. Je pense que c’est plus mental qu’autre chose. L’an passé, je les shootais bien. En début d’année aussi. Je vais de plus en plus sur la ligne, et je dois davantage me concentrer ».

La saison passée, Barrett avait gagné plus 13 points d’adresse aux lancers-francs, passant de 61,4% à 74,6%. Une belle progression qui, habituellement, se poursuit en cours de carrière. Mais cette saison, Barrett est retombé à 69%, tandis que les Knicks se classent 25e de la NBA dans ce secteur avec 75%.

Evan Fournier est passé de 80.5% à 72.3%

« C’est surtout moi » répond Barrett. « On a perdu de 15 points, et j’en rate 8. Si j’en avais mis, quelque chose comme six, cela aurait changé complètement la fin de match. Je veux atteindre les 80%. L’an passé, j’étais je crois à 74, 75%. Je veux atteindre les 80%, pas uniquement pour moi, mais pour l’équipe. »

A New York, le lancer-franc est un vrai problème, et c’est aussi le symbole de cette saison ratée. Le New York Post rappelle ainsi que Julius Randle est passé de 81.1% à 76.8%, ou encore qu’Evan Fournier est passé de 80.5% à 72.3%.

Est-ce aussi mental ? « Je ne réfléchis pas trop » assure Barrett. « Je ne sais vraiment pas ce que c’est. Parfois, ils rentrent, parfois ils ne rentrent pas. Dernièrement, ça ne rentre pas. Parfois, on fait 7 sur 7 ou 8 sur 8, et parfois, il y a des soirées comme celle de vendredi. »