Fred VanVleet, la force tranquille des Raptors

All-Star pour la première fois à 27 ans, dans sa sixième saison NBA, Fred VanVleet a vécu un weekend étoilé somme toute très discret.

Après son élimination rapide au concours de tirs à 3-points, le meneur des Raptors n’a eu droit qu’à 9 minutes de temps de jeu lors du match des étoiles le dimanche soir. Un passage éclair dont le 4e joueur de l’histoire à être All-Star sans avoir été drafté ne prend aucunement ombrage, bien au contraire…

Une apparition éclair qui ne lui a pas déplu

« Je suis content de la tournure prise par ma soirée », souriait-il. « On a gagné, j’ai pu jouer un peu et marquer quelques paniers. J’ai fait un peu de cardio, c’était bien, ça me va parfaitement. »

Habitué à des soirées marathon avec son équipe, premier de la Ligue au temps de jeu à plus de 38 minutes par match, Fred VanVleet a pu souffler un peu, aux premières loges pour profiter à fond du spectacle de Stephen Curry et heureux comme un gamin le matin de Noël dans les vestiaires de la Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland.

« Probablement d’être dans les vestiaires autour de tous ces gars et entendre certaines des histoires, et partager certaines histoires », explique-t-il sur TSN. « C’était le meilleur moment pour moi, de simplement faire partie de cette fraternité au plus haut niveau. »

Auteur de sa meilleure saison à plus de 21 points et 7 passes de moyenne (à 40% à 3-points), Fred VanVleet a connu une ascension fulgurante depuis ses débuts très humbles dans l’antichambre de la Ligue, chez le 905, en passant par son rôle de joker de luxe lors du titre acquis par les Raptors en 2019.

Un mental en acier trempé

Celui qui a fait sa devise de « parier sur lui-même » a pour le coup réussi son coup. Le meneur sorti de Wichita State a fini par donner tort à toutes les critiques, en gardant toujours la même mentalité.

« Je reste simplement concentré sur le moment présent, pour pouvoir prolonger ces moments et les faire durer le plus longtemps possible. Dans ma vie en général, j’ai toujours su mettre à profit les opportunités qui se sont présentées à moi. Une partie [de mon succès] vient aussi de ma préparation, et ça c’est le travail que je fais en amont. Mais il faut surtout avoir la concentration mentale de ne pas monter trop haut ou descendre trop bas. Quand ça marche, je ne suis jamais surexcité et quand ça ne veut pas marcher, je peux m’en sortir rapidement. C’est ce qui me permet de pouvoir jouer à un haut niveau pendant des périodes prolongées. »

Du haut de son 1m85 et ses 89 kilos, Fred VanVleet a construit son succès sur sa force de travail et un jeu propre et efficace depuis son poste de meneur. Pris sous son aile par Kyle Lowry et DeMar DeRozan à son arrivée à Toronto, il était heureux de pouvoir boucler la boucle aux côtés d’un de ses mentors ce weekend à Cleveland.

« Ce sont mes grands frères. La première chose que DeMar m’a dit, c’est : ‘Je te l’avais dit !’. Depuis le début, il était à mes côtés pour me dire que je pouvais y arriver et cette année, il était un des premiers à me dire que j’allais être sélectionné pour être All-Star. Partager ce moment avec lui, avec mes coéquipiers aussi mais avec lui en particulier, c’était spécial parce qu’il était là à mes débuts. Quand je suis arrivé dans la Ligue, avoir ces deux gars comme mentors, ça n’avait pas de prix. Je ne pourrais jamais le leur rendre mais à chaque fois que je les vois, j’essaye de leur montrer tout mon respect et mon appréciation. Ils savent aussi que si je joue contre eux, je vais aller les attaquer, mais il y aura toujours de l’amour et de l’appréciation pour eux. »