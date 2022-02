Thon Maker s’accroche à son rêve de NBA depuis la G-League

« Je ne pense pas avoir encore vu le meilleur de lui sur le plan basket », avoue Adam Caporn, en décrivant toutefois Thon Maker comme « une personne et un coéquipier incroyable ». La présence de ce coach à la tête des Long Island Nets est le principale raison pour laquelle l’intérieur s’est engagé avec l’équipe de G-League.

Sans contrat NBA à l’intersaison, le 10e choix de la Draft 2016 s’était d’abord tourné vers un club israélien l’été dernier. Une expérience de quelques semaines sans relief après laquelle il s’est imaginé jouer en Europe, voire retrouver ses terres australiennes, dont il a la nationalité.

Mais avec la vague de contrats de dix jours en NBA, signés pour compléter les effectifs en raison des absences liées aux protocoles sanitaires, son regard s’est à nouveau tourné vers les États-Unis.

En se rapprochant des Nets d’Adam Caporn, Australien comme lui, le natif du Soudan du Sud avait l’occasion de retrouver un technicien avec lequel il avait évolué il y a quelques années, lors des matches de qualification à la Coupe du monde 2019 avec la sélection australienne.

Un lien spécial avec son coach

Des qualifications qui avaient été marquées par une violente bagarre avec les Philippines dont Thon Maker avait été l’un des protagonistes. « Le fameux coup de pied de Thon Maker », se souvient encore le joueur, interrogé par Nets Daily. « À partir de ce moment-là, staff et joueurs avons eu ce lien, cette relation. On a transformé cet événement négatif en positif. »

Malgré cette proximité avec son nouveau coach, l’ancien espoir des Bucks a encore du boulot avant d’attirer l’attention des recruteurs en NBA. En onze apparitions avec les Nets, il n’affiche que 6 points et 6 rebonds de moyenne, en 19 minutes, avec 35% aux tirs, dont 13% de loin…

« Je suis capable de mettre ma fierté et mon ego de côté et de trouver des moyens de m’améliorer », assure le joueur qui n’avait jamais évolué dans la ligue de développement jusqu’ici. « Revenir à moi-même, être fluide dans le jeu, ne pas trop penser et jouer tout simplement. Le plus grand objectif est de coller à une identité. (De sorte que si) une équipe me sollicite, je peux lui dire : ‘OK, voilà ce que vous allez obtenir de Thon Maker’. C’est ce que je suis en train de construire ici. »

En attendant cet éventuel coup de fil, celui qui n’a plus foulé un parquet NBA depuis janvier 2021 et un bref passage aux Cavs dit ne pas avoir « un pied dedans, un pied dehors. Je veux me concentrer sur ce que je fais à cet instant précis. Et qu’il s’agisse d’attaquer chaque jour l’entraînement, chaque match, la session de tirs ou autre, je suis dedans. Advienne que pourra, je suis là à 100%. »