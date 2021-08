Thon Maker signe en Israël

Direction Israël et l’Hapoel Jerusalem pour Thon Maker, intérieur de 2m13, 10e choix de la Draft de 2016, et dont la cote n’a jamais cessé de baisser au fil des années et des trades.

Après trois premières saisons aux Bucks, l’international australien n’a pas su saisir sa chance aux sein des Pistons pendant un an et demi. Sa dernière tentative aux Cavs la saison dernière s’est également soldée par un échec.

Faute de sollicitations en NBA, Thon Maker (24 ans) va donc se diriger vers l’Europe dans l’espoir de se relancer.

״הפועל – תנו בוולקאם לת׳ון מייקר 🥰״ pic.twitter.com/yeCaeefZV1 — Hapoel Jerusalem B.C (@JerusalemBasket) August 25, 2021