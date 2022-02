Malik Monk fier d’être le facteur X des Lakers

Et si, depuis deux mois, Malik Monk n’était pas tout simplement le deuxième meilleur joueur des Lakers derrière LeBron James ? La question mérite d’être posée face à un Anthony Davis trop souvent blessé et un Russell Westbrook décevant et mis sur le banc dans les moments importants.

Depuis le match de Noël, l’arrière tourne à 16.8 points de moyenne à 49% de réussite au shoot et 43% à 3-pts. Dans de nombreuses rencontres, il a parfaitement secondé le « King » dans le « money time », avec des paniers précieux.

« Les Lakers me laissent être moi-même », assure l’ancien de Charlotte à The Athletic. « Je suis libre avec eux. Je n’ai pas à m’inquiéter de faire des erreurs. Ils me donnent toute la confiance possible. Je suis le facteur X. Je veux vraiment être ce joueur-là. »

C’est le cas d’après l’analyse de LeBron James, qui avait contacté Malik Monk pour le recruter l’été dernier. « Il profite au maximum de cette opportunité », explique la star de Los Angeles. « Il apporte du punch, et depuis que je suis ici, on n’avait pas ce style de joueur. Il fait partie de ceux qui dès qu’il en mettent un, peuvent en mettre deux, puis trois, quatre ou cinq de suite. Il va être très important pour le reste de la saison. »

Le joueur a bien rendu cette confiance, celle de LeBron James et de son coach. « Ce que j’aime chez Malik, c’est qu’il a une grosse confiance en lui, mais il n’est pas arrogant », estime Frank Vogel. « Il a une excellente attitude. Au quotidien, il est rafraîchissant. C’est très bien d’avoir des joueurs comme ça. »

« C’est un honneur de porter ce maillot, de représenter cette franchise. C’est pour ça que je donne tout »

Voir Malik Monk a ce niveau n’est pas nécessairement une surprise puisqu’il avait déjà montré des qualités offensives chez les Hornets. Il manquait simplement de régularité, de justesse aussi et était parfois unidimensionnel, avec seulement de l’impact au shoot et au scoring.

« J’ai progressé dans ma sélection de shoots. Je ne fais pas que shooter à 3-pts. Je fais des passes et j’ai un jeu plus équilibré. C’est ça mon principal changement », estime-t-il. « On le coache durement », ajoute Frank Vogel. « On écarte ce qui a été dit sur lui durant sa carrière : qu’il ne serait pas un bon défenseur par exemple. Il n’y a pas de raison qu’il n’en soit pas un. On le met au défi et il progresse. J’adore le coacher. »

Avec 13 points, 3.3 rebonds et 2.4 passes de moyenne en 27 minutes, il réalise la meilleure saison de sa carrière sous les couleurs californiennes. Et comme c’est à Los Angeles, c’est comme si ça comptait double.

« Quand on joue au basket, on veut jouer pour cette équipe. En NBA, tout le monde veut évoluer chez les Lakers, dans cette franchise. Si on dit le contraire, on ment à mon avis. Ceux qui disent non, ils bluffent. C’est un honneur de porter ce maillot, de représenter cette franchise. C’est pour ça que je donne tout. »

Outre la symbolique de porter les couleurs mythiques des Lakers, le joueur est surtout en fin de contrat. Il se doit de briller s’il veut décrocher une prolongation ou signer un gros chèque ailleurs cet été. Où voit-il son avenir ?

« Je mentirais si je disais que je vois mon avenir partout. J’adore être ici, j’aimerais continuer de jouer ici. Mais on ne sait jamais ce qui peut se passer en NBA. Ça reste un business au fond et c’est dur de prédire les choses. Mais clairement, j’adore les Lakers. »