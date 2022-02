Luka Doncic, la tête dans les étoiles

Comme Rudy Gobert (6 points, 6 rebonds) ou Nikola Jokic (10 points, 9 rebonds, 8 passes), les joueurs européens sont restés discrets pour ce All-Star Game anniversaire. Mais pour Luka Doncic (8 points, 3 passes), cette troisième cape All-Star avait un goût particulier, aux côtés de Dirk Nowitzki et Jason Kidd pour représenter ses Mavs.

« Dirk est évidemment celui qui représente le plus Dallas, mais c’est bien d’avoir pu avoir ces deux gars à mes côtés. Je les vois quasiment tous les jours, mais c’est toujours un plaisir. On représente Dallas. Mais c’était incroyable de voir tout ce talent réuni pour un événement. J’ai beaucoup apprécié d’être là avec ces 75 joueurs. »

Pris en photo avec son actuel coach, et son ancien coéquipier, Luka Doncic a été le dernier joueur de la Team LeBron à fouler le parquet en premier quart, mais le « Wonderboy » n’a pas tardé à laisser son empreinte sur le match avec deux flèches consécutives dernière l’arc pour remporter la période sur le fil.

Son embrassade avec Sa Majesté

Avec seulement 6 tirssur 25 minutes, Luka Doncic s’est gentiment mis en second-plan pour admirer la performance de son coéquipier d’un soir, Stephen Curry, auteur d’un formidable feu d’artifice avec 50 points.

« C’était une performance incroyable, c’est le plus grand shooteur de tous les temps, donc ce n’était pas une surprise pour moi » a commenté le leader de Dallas.

Aux premières loges pour la cérémonie des 75 meilleurs joueurs des 75 années d’existence de la NBA, Luka Doncic a pu partager un moment de complicité avec Sa Majesté, Michael Jordan, qui est venu l’embrasser à sa descente de la scène montée durant la pause de la mi-temps. Et Luka Doncic n’en revient toujours pas…

« C’était incroyable. Je ne sais pas comment l’expliquer. Ce moment-là était tout simplement incroyable. MJ connaît mon nom. C’est énorme, juste un moment dingue. Je n’ai pas les mots… »

Pour la deuxième fois en une semaine, Erik Spoelstra a affronté Luka Doncic, cette fois sans conséquence au moins. Mais le technicien du Heat connaît le prodige slovène depuis un bail. Depuis 2017, quand son meneur, Goran Dragic, le lui avait présenté au cours de la préparation avant l’Euro que la Slovénie allait remporter…

« Je me suis rapidement rendu compte que Goran était aussi un bon scout », sourit Spo. « La toute première fois que j’ai vu Luka jouer, je me suis demandé qui était ce gamin. Il jouait beaucoup comme LeBron, et à l’époque, je n’avais aucune idée de qui il était, mais on pouvait déjà voir qu’il avait une grande carrière devant lui. Même à un très jeune âge, son jeu, sa compréhension du jeu et son QI étaient déjà très en avance. »

Un weekend en toute discrétion

En pleine bourre avec ses Mavs qui restent sur 8 victoires lors de leurs 11 dernières sorties, avec plus de 33 points, 10 rebonds et 10 passes de moyenne sur cette série, Luka Doncic a pris du bon temps sans rien forcer à Cleveland. Outre cette embrassade remarquée avec Michael Jordan, et sa relation fraternelle avec Nikola Jokic avec lequel il a passé la soirée de samedi pour célébrer l’anniversaire du MVP en titre, il a également pu tester sa grosse cote de popularité chez ses petits camarades.

Si Draymond Green a confirmé que Luka Doncic était bel et bien revenu à son meilleur niveau après un début de saison compliqué, que Monty Williams a insisté pour le prendre à part et le présenter à ses enfants, la superstar de Dallas a également reçu ses fleurs de la part de Trae Young, celui contre lequel il a été échangé lors de la Draft 2018 mais qui n’est pas transformé en rival pour autant.

« On parle pendant l’intersaison et on parle pendant la saison. Tout le monde veut qu’on soit des adversaires et qu’on se déteste mais ce n’est pas le cas entre Luka et moi. C’est évidemment un super gars. »

Septième joueur de l’histoire à être invité à trois All-Star Game avant l’âge de 23 ans, Luka Doncic s’est fait discret à Cleveland. Et, à vrai dire, il avait peut-être déjà la tête ailleurs. À la deuxième partie de saison de ses Mavs évidemment. Mais aussi à ce petit break pour souffler avant de reprendre les affaires avec Dallas.

« Je vais partir un peu, vous n’allez pas me voir les trois prochains jours. Je vais, euh… en Slovénie ! Si vous voulez me voir, je serai en Slovénie. »