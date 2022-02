Dyson Daniels, l’autre Australien du « Rising Stars Challenge »

L’Australie était bien représentée cette nuit, sur le parquet du Rocket Mortgage Fieldhouse de Cleveland, à l’occasion d’un « Rising Stars Challenge » plutôt réussi pour sa première sous sa nouvelle configuration. En effet, le rookie du Thunder, Josh Giddey, était accompagné d’un compatriote un peu moins connu, pour le moment, des observateurs NBA : Dyson Daniels.

Arrière d’1m98, le jeune Australien (19 ans le 17 mars) évolue cette saison en G-League, au sein de la « Team Ignite ». Sélectionné par la NBA, avec ses coéquipiers MarJon Beauchamp, Jaden Hardy et Scoot Henderson, pour prendre part à ce match des jeunes qui faisait peau neuve, Daniels a convaincu pour sa première apparition au milieu des joueurs NBA.

Après la rencontre, le natif de Bendigo ne cachait pas son plaisir de s’être frotté pour la première fois à ses futurs adversaires en NBA. « Il y avait beaucoup de très bons joueurs sur le terrain, et c’était physique, vraiment physique. Donc je vais continuer de bosser à la salle pour me renforcer physiquement » avouait l’Australien, avant de reconnaitre que le jeu rapide de la Grande Ligue allait lui demander un temps d’adaptation. « La vitesse de jeu, les nombreux allers-retours et la défense en un-contre-un, je n’y suis pas encore totalement habitué. Du moins pas à cette fréquence. Mais c’était chouette de s’immerger dans ce jeu, c’est un bon apprentissage pour continuer à progresser.”

Au sein de la Team Barry, qui a remporté le mini-tournoi, il a d’abord compilé 4 points (à 2/3 aux tirs), 2 rebonds et 2 passes durant la demi-finale remportée par son équipe face à la Team Payton. Puis, à l’occasion de la finale contre la Team Isiah, il était titulaire et a compilé 4 points, 3 rebonds, 2 passes et 2 contres.

Bien sûr, ces stats sont à remettre dans le contexte de la soirée, placée sous le signe du spectacle, dans la bonne tradition du All-Star Weekend. Néanmoins, les bons passages du garçon ont permis de mettre en lumière son potentiel de joueur « all-around », qui plait de plus en plus aux « scouts » des franchises NBA.

Un profil « all-around » qui charme la NBA

En 14 matches en G-League avec l’Ignite cette saison, Dyson Daniels enregistre des moyennes de 11.3 points (44.9% sur 9.9 tirs), 5.9 rebonds, 4.4 passes et 1.9 interceptions en 31 minutes. C’est un arrière complet, capable de faire un peu tout en attaque et de peser en défense, et s’inscrit dans le moule du joueur « all-around » que les franchises NBA affectionnent tant aujourd’hui.

Si son tir extérieur demeure encore un chantier important pour devenir un attaquant qui pèse en NBA (25.5% sur 3.6 tirs primés), il présente déjà, à seulement 18 ans, un profil bâti pour réussir dans la ligue nord-américaine.

Parfois comparé à Malcolm Brodgon pour l’aspect arrière « all-around », ou encore à Dejounte Murray pour son potentiel défensif, c’est sans surprise que son nom revient très régulièrement autour de la 10e position de la future Draft : The Athletic le place notamment 11e dans sa dernière « Mock Draft ».

« Ses stats ne sont pas de tout premier ordre, mais Daniels a un jeu qui laisse penser qu’il sera un joueur de rotation extrêmement utile pour ses débuts en NBA. Il comprend très bien le jeu, et ses lectures en attaque sont très bonnes. […] En plus de ça, il a un sérieux dossier pour le titre de meilleur arrière défensif de cette classe de Draft » livre le journaliste Sam Vecenie dans sa « Mock Draft ». « Il culmine à 1m98, en tant qu’arrière capable de défendre les postes 1 à 3 à l’extérieur, qui peut facilement se défaire des écrans et peut casser la dynamique offensive adverse par ses rotations défensives. »