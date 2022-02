Les Bucks veulent vraiment Goran Dragic

C’est le joueur le plus convoité sur le marché des « buyout ». Tout juste libéré par les Spurs, suite à son transfert depuis Toronto, où il n’avait quasiment pas joué cette saison, Goran Dragic est très courtisé.

Et selon Adrian Wojnarowski, d’ESPN, les Bucks sont particulièrement « agressifs » afin de le recruter.

Il faut dire qu’après le transfert de Donte DiVincenzo, afin de récupérer Serge Ibaka, puis la blessure de Pat Connaughton, les champions en titre sont affaiblis sur les lignes extérieures, et le Slovène de 35 ans pourrait aider. Le GM Jon Horst et le coach Mike Budenholzer tentent ainsi de convaincre l’ancien joueur de Miami et de Phoenix de les rejoindre, en lui promettant un « rôle assez important » ainsi que pas mal de temps jeu. Ainsi que forcément la possibilité de jouer le titre autour de Giannis Antetokounmpo.

Goran Dragic pourrait se décider rapidement, mais même si l’option Milwaukee est tentante, elle n’est pas la seule puisque les Bulls, les Clippers, les Nets, les Lakers et les Warriors sont aussi sur le coup.