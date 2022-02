Les Pacers attendent toujours le retour de Malcolm Brogdon

Depuis deux mois, Malcolm Brogdon est gêné par son tendon d’Achille droit. Au point qu’il n’a joué que deux matches durant cette période, les 12 et 19 janvier.

Après la rencontre à Los Angeles, face aux Lakers, Rick Carlisle avait annoncé une période de dix jours de repos pour son joueur afin de « commencer un programme de rééducation intensive ». Un mois après, le meneur de jeu des Pacers n’est toujours pas sur le chemin du retour…

« Il reviendra après la coupure, avait déclaré le coach des Pacers, pour l’Indy Star, il y a deux jours. « Il continue de faire de bons progrès. On espère qu’il sera prêt après le break. Mais il n’y a rien de sûr. On espère seulement que ça va aller. »

Tout récemment, Brogdon était annoncé « questionable », ce qui pouvait laisser imaginer un retour dans les jours suivants. Mais mercredi, avant la partie contre Washington, la dernière avant cette coupure, il a finalement été écarté et laissé à l’infirmerie.

Le retour de l’ancien de Milwaukee est donc encore très flou. « Je n’espère pas », a même répondu le coach quand on a lui demandé s’il ne fallait pas commencer à s’inquiéter pour le joueur. L’optimisme ne semble pas régner à Indiana.

« On en est là pour l’instant et avec les sept ou huit jours du break, il va continuer de travailler », conclut Carlisle. « L’espoir, c’est qu’il soit ensuite disponible pour revenir. Je ne dis pas que ça va se passer comme ça. On l’espère, c’est tout. »