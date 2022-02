Trois Pistons au « Rising Stars Challenge », un bon signe pour Dwane Casey

Ils s’y sont mis à deux pour contrer Jaylen Brown ! L’ailier s’imaginait pouvoir redonner un point d’avance aux Celtics, à dix secondes du terme. Mais Cade Cunningham et Isaiah Stewart, qui a accompagné le geste de son arrière, ont fait opposition. Saddiq Bey est ainsi allé « bumper » comme il se doit son pivot car Detroit s’apprêtait à signer la surprise de la soirée, en s’imposant à Boston.

Si Jerami Grant a terminé meilleur marqueur de l’équipe, et qu’il a converti le tir de la gagne, les trois jeunes cités plus haut ont été essentiels dans cette victoire marquante : sixième double-double de l’année pour Saddiq Bey (20 points et 11 rebonds), match complet pour Cade Cunningham (20 points mais 8/22 aux tirs, 8 rebonds et 6 passes décisives) et sortie solide pour Isaiah Stewart (12 points et 6 rebonds).

Ces trois jeunes-là comptent aujourd’hui parmi les principaux rouages de la reconstruction des Pistons. Et malgré la faiblesse du bilan de leur franchise (13 victoires – 45 défaites), avant-dernière de la ligue, ils ont tous les trois été conviés au « Rising Stars Challenge ». Detroit n’a jamais eu autant de représentants à cet événement.

Depuis 2015, les jeunes de Pistons sont même rarement invités (Kentavious Caldwell-Pope en 2015 puis Sviatoslav Mykhailiuk en 2020). Et il faut remonter à 1995 et à Grant Hill pour le dernier trophée de rookie de l’année.

Leur coach, Dwane Casey, y voit ainsi un bon « signe » pour la franchise du Michigan : « Je préférerais qu’ils soient au ‘All-Star Game’, mais le ‘Rising Stars’ est une bonne chose pour nous. C’est une étape pour eux dans leur carrière et pour notre organisation, notre équipe à l’avenir, d’avoir autant de jeunes gars reconnus par le reste de la ligue. Ils le méritent, ils ont travaillé. Mais on a beaucoup de travail à accomplir. »

À voir jusqu’où ce travail mènera les Pistons sur le plan collectif et si certains des jeunes pousses, dont le numéro un de la dernière Draft, Cade Cunningham, parviendront à décrocher à l’avenir une invitation pour le match « des grands ». Il faudra patienter quelques années avant de le savoir car ce noyau, auquel peut se greffer Killian Hayes, n’a été drafté que cette année ou l’année précédente.

« On est l’une des plus jeunes équipes de la ligue », rappelle Dwane Casey, dont l’équipe affiche une moyenne d’âge d’environ 24 ans. « C’est juste un signe que nous allons dans la bonne direction. »