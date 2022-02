Quand les Pelicans voulaient associer Zion Williamson… et Ja Morant

Deux ans et demi après leur arrivée en NBA, Zion Williamson et Ja Morant connaissent pour le moment des trajectoires opposées. Certes tous les deux déjà sélectionnés au All-Star Game, les deux premiers choix de la Draft 2019 n’ont ainsi pas la même réussite sur le plan collectif.

D’un côté, Zion Williamson n’a toujours pas réussi à ramener les Pelicans en playoffs, lui qui peine surtout à disputer une saison pleine et rester en bonne santé (seulement 85 matchs joués dans sa carrière, sur 202 possibles). De l’autre, Ja Morant s’est quant à lui rapidement imposé comme le chef de file des Grizzlies, qualifiés en playoffs en 2021 et qui progressent autant qu’ils ne surprennent, dans les hauteurs de la conférence Ouest.

Autant dire que, s’il fallait dresser aujourd’hui un bilan de leurs carrières respectives, Ja Morant aurait logiquement et largement l’ascendant sur Zion Williamson à l’heure actuelle. Mais tout aurait sans doute été différent si les deux pépites de New Orleans et Memphis avaient fait équipe dès leur arrivée dans la ligue.

Un scénario loin d’être utopiste, car les dirigeants de NOLA désiraient effectivement articuler leur processus de reconstruction autour d’un duo Morant/Williamson, au cours de l’été 2019 !

Le duo idéal pour l’après Anthony Davis ?

Pour remettre les choses dans leur contexte, rappelons que les Pelicans venaient tout juste de transférer Anthony Davis chez les Lakers, à cette époque. Par conséquent, il leur fallait trouver une nouvelle tête d’affiche pour leur projet, afin de l’associer à Brandon Ingram et Jrue Holiday.

Pour ce faire, quoi de mieux que d’associer sous les mêmes couleurs Zion Williamson et Ja Morant, autrement dit les deux prospects les plus en vue du moment ? Encore fallait-il que la Nouvelle-Orléans, assurée de sélectionner en premier, réussisse à convaincre les Grizzlies de lâcher leur 2e choix de Draft. Ce qui lui aurait permis de drafter Zion Williamson puis Ja Morant, coéquipiers dans leur jeunesse.

Malheureusement pour le GM de la franchise, David Griffin, Memphis ne pouvait pas se résoudre à laisser passer un talent comme Ja Morant. Aucune offre n’a ainsi été jugée suffisante, bien qu’elle incluait le 4e choix de cette même Draft 2019, récupéré en provenance des Lakers, dans le cadre du transfert d’Anthony Davis.

Finalement, les Pelicans se sont donc contentés de Zion Williamson en premier choix et les Grizzlies ont pu drafter Ja Morant en deuxième, tandis que les Pels ont également mis la main sur De’Andre Hunter avec leur 4e choix… avant de l’envoyer chez les Hawks, en échange de Jaxson Hayes, Nickeil Alexander-Walker et Didi Louzada.

Avec le recul, on peut d’ailleurs dire que le « front-office » de NOLA n’a pas été très inspiré sur ce coup-là, car Nickeil Alexander-Walker et Didi Louzada viennent de quitter la Louisiane, alors que Jaxson Hayes peine à déployer ses ailes en NBA. Et pour ne rien arranger, on ignore toujours quand Zion Williamson pourra rejouer…