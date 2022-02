Luka Doncic sait aussi gérer les prises à deux

Victorieux de 17 de leurs 23 matchs en 2022, les Mavericks cartonnent depuis un mois et demi. Cette nuit, ils se sont même offerts le luxe de dominer le leader de la conférence Est, à savoir le Heat, sur son propre parquet.

Un succès arraché au forceps et grâce à un super collectif, avec cinq joueurs à plus de 10 points. Dont Luka Doncic bien sûr, une nouvelle fois meilleur marqueur de son équipe (21 points, 10 rebonds et 6 passes), mais pourtant pas aussi influent qu’à l’accoutumée sur le jeu texan.

Il faut dire que Miami s’était fixé l’objectif de ne pas se faire écraser par le Slovène, lui rentrant dedans physiquement avec Jimmy Butler, PJ Tucker voire Bam Adebayo. En plus de lui envoyer constamment deux joueurs sur le dos, quand il recherchait en un-contre-un le défenseur floridien le plus faible (Duncan Robinson, en général).

Et la tactique d’Erik Spoelstra s’est d’abord avérée payante en première mi-temps, Dallas ne réussissant pas à prendre à revers la défense adverse, alors que Luka Doncic était neutralisé (10 points, à 2/9 aux tirs).

« S’ils décident de me prendre à deux, alors quelqu’un se retrouve forcément ouvert », résumait le franchise player des Mavs, de manière évidente. « Nous avons éprouvé pas mal de difficultés en première mi-temps, mais nous nous sommes ensuite bien rattrapés. Nous avons bien aéré le jeu et c’est pour ça que nous avons gagné le match. »

Une expérience en Europe bénéfique

Avec 18 réussites à 3-pts (en 41 tentatives), les Mavericks ont effectivement fait parler la poudre cette nuit, derrière l’arc. Et les bons décalages de Luka Doncic ont permis aux habituels « role-players » texans, comme Maxi Kleber ou Dorian Finney-Smith, de sanctionner à plusieurs reprises le Heat, puis de le renverser au fil des minutes.

« J’ai trouvé qu’il avait fait un excellent travail pour neutraliser les prises à deux et réussir la bonne action », jugeait à ce propos Jason Kidd, le coach de Dallas. « Il a délivré pas mal de ‘hockey-assists’ [la passe qui précède la passe décisive, ndlr] et ses coéquipiers réussissaient leurs shoots. La patience dont il a fait preuve était juste incroyable, c’est incroyable qu’un joueur de 22 ans soit capable de jouer de la sorte. »

Il faut dire que, même s’il n’a pas encore fêté ses 23 ans (il les aura le 28 février, ndlr), Luka Doncic possède déjà une belle expérience chez les professionnels, puisqu’il a démarré sa carrière à seulement 16 ans, du côté du Real Madrid. Et c’est justement en Europe qu’il a pu s’adapter, très tôt, à tout type de défense.

« J’ai été beaucoup pris à deux, oui. Mais c’était déjà comme ça pour moi en Europe, les défenseurs me prenaient bien plus souvent à deux qu’ici, en NBA. Donc ça m’a demandé un petit temps d’adaptation [hier soir] », livrait le principal intéressé, auteur de cinq « hockey-assists » contre Miami.

Un nouveau complice letton pour sanctionner les défenses

Autre joueur des Mavs qui a profité des jolis décalages du meneur slovène : Davis Bertans (12 points, à 3/7 à 3-pts). Comme Spencer Dinwiddie, le Letton effectuait ses débuts sous ses nouvelles couleurs et, à la FTX Arena, il a déjà pu se rendre compte du plaisir procuré par le simple fait d’évoluer aux côtés d’un talent comme Luka Doncic.

« Luka [Doncic] est un joueur qui porte beaucoup le ballon et qui attire énormément l’attention », expliquait l’ancien shooteur des Wizards, précieux en sortie de banc face au Heat, avec sa qualité de shoot. « Mais dès qu’il commence à distribuer la balle de la sorte, ça ouvre le jeu et ça le rend tellement plus simple. »

Autant dire que Davis Bertans, successeur poste pour poste de son compatriote Kristaps Porzingis dans l’effectif texan, risque d’être comme un poisson dans l’eau dans les systèmes de Jason Kidd, après 15 derniers mois compliqués à Washington.

« La seule chose qui me vient à l’esprit, c’est de prendre du plaisir et de profiter de chaque seconde passée sur le parquet », confiait-il, pour finir. « Tout ce que je veux faire ici, c’est aider mon équipe à gagner et apporter mon énergie. C’est tout ce qui compte désormais. »