Coaching | Dans la tête de Chris Paul

La stat est folle mais les Suns ont gagné les 36 matchs dans lesquels ils ont viré en tête au début du quatrième quart-temps cette saison ! Et la maîtrise de Chris Paul dans les moments chauds aide beaucoup.

Le « Point God » en a encore fait la démonstration la nuit dernière, face aux Clippers. Phoenix semblait ainsi avoir pris la poudre d’escampette à la fin du troisième quart-temps, mais Los Angeles est revenu, et a même pris l’avantage à six minutes de la fin. Chris Paul avait lui tranquillement compilé 10 points et 10 passes décisives durant les trois premiers quart-temps, mais il va encore hausser le ton dans le « money-time ».

« Fixer » les défenseurs adverses

Sans faire des choses folles, le vétéran de 36 ans va surtout utiliser sa science du jeu pour « fixer » les défenseurs adverses, afin de trouver des bonnes positions ou ses coéquipiers démarqués.

Première illustration avec ce pick-and-roll à deux écrans, bien perturbé par Robert Covington. Mais Chris Paul profite d’un nouvel écran de DeAndre Ayton au niveau des lancers-francs, et au moment où Ivica Zubac s’approche un peu trop près de lui, alors que Reggie Jackson revient, il peut lancer son pivot au alley-oop.

Juste après, sur une contre-attaque, Chris Paul doit négocier un 4-contre-2 mais on sent dès le moment où il franchit la ligne médiane qu’il a en tête de servir Devin Booker, qui remonte le terrain de l’autre côté. Là encore, il doit « fixer » Reggie Jackson afin d’envoyer son partenaire au alley-oop et reprendre cinq points d’avance.

Cette fois, et malgré une petite confusion en début d’action, Chris Paul profite du bon écran de Deandre Ayton pour pouvoir attaquer les Clippers dans l’axe. Échaudé, Ivica Zubac ne veut pas se faire prendre dans son dos, et il tente donc d’empêcher la pénétration du meneur des Suns, mais également la passe lobée vers le pivot. Sauf que son adversaire voit une petite ouverture, et en profite alors pour placer un petit floater avec la planche.

Une maîtrise hallucinante

Tout l’art de Chris Paul est ainsi de créer des ouvertures pour lui-même, dans ses zones préférées, tout en profitant du moindre moment où les défenseurs adverses sont « fixés » pour servir ses coéquipiers.

La prochaine action, qui va tuer le match, est sans doute la meilleure illustration de son savoir-faire global. Chris Paul demande ainsi un simple écran pour pouvoir attaquer Luke Kennard, le défenseur le plus friable des Clippers sur le terrain. Il travaille ensuite dans sa zone préférentielle et semble bien parti pour prendre un tir à mi-distance. Sauf qu’il sent l’aide de Robert Covington au moment où il s’élève. Il a encore « fixé » deux défenseurs adverses, et peut servir Mikal Bridges, qui inscrit le 3-points de la gagne.

Ce n’est pas très dur en théorie mais, en pratique, trouver en permanence le bon angle, le bon « timing » de passe, la bonne ouverture est au contraire incroyablement difficile. Et Chris Paul n’a jamais semblé autant maîtrisé tout ça.