Stephen Silas a aimé les débuts de Dennis Schroder aux Rockets

Transféré à Houston lors de la « trade deadline », Dennis Schroder a confessé avoir été « surpris » d’atterrir dans le Texas. Il est vrai qu’à 28 ans et alors qu’il est en fin de contrat, l’Allemand ne rentre pas vraiment dans les plans des Rockets, qui misent sur la jeunesse et le long terme.

Pour son premier match, face au Jazz, il a compilé 4 points à 2/6 au shoot, 5 passes et 3 rebonds. Des statistiques maigres mais son coach a néanmoins aimé sa prestation.

« J’aime la pression qu’il exerce sur le ballon », explique Stephen Silas au Houston Chronicle. « C’est un bon joueur sur le pick-and-roll. C’est naturel pour lui d’organiser le jeu. Il sait qui est sur le terrain. À un moment, il était sur le parquet avec Eric Gordon. Il a remarqué que Eric n’avait pas eu un shoot depuis longtemps, je n’ai rien annoncé, et il s’est assuré de le servir. Ce savoir-faire est important pour notre groupe. »

L’ancien du Thunder ou des Hawks est entré en jeu en toute fin de premier quart-temps et Stephen Silas a confirmé qu’il aurait voulu le lancer plus tôt.

En revanche, son temps de jeu dans les semaines à venir devrait tourner autour de celui contre le Jazz (18 minutes). Avec son expérience, celui qui a commencé la saison à Boston pourrait rendre service aux Texans.

« Je veux voir avec qui il évolue le mieux », annonce le coach. « Cela va me prendre plus d’un match, même plus de trois, comme avant la coupure du All-Star Game, pour trouver la solution. Ça va nous aider d’avoir un joueur qui a connu beaucoup de matches de playoffs et qui connait bien ce poste de meneur de jeu. »

Avant de jouer ce match, Dennis Schroder n’avait regardé qu’un entraînement et participé à un petit shootaround avec ses nouveaux coéquipiers. Il aura donc logiquement besoin de temps pour montrer mon meilleur visage.

« On joue vite, on essaie d’évoluer avec du rythme », constate le meneur. « J’essaie d’être à l’aise. Ce n’est que mon deuxième jour, je dois m’habituer à mes coéquipiers, apprendre à les connaitre. Ça va le faire, je vais m’en sortir. Ils savent ce que je peux apporter : du rythme en attaque, des efforts en défense. On doit mieux se connecter ensemble. Après quelques entraînements et matches, et quand on sera sur la même longueur d’ondes, ça ira. »