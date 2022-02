Seth Curry : « Cela faisait longtemps que je n’avais pas joué avec un tel rythme »

« Durant ma carrière, j’ai été celui qui s’adapte aux stars », lâchait Seth Curry en amont de la rencontre, en ne doutant pas une seconde de sa capacité d’adaptation à sa nouvelle équipe. Cette nuit avec la réception des Kings, pas de stars (Kevin Durant, Kyrie Irving et Ben Simmons) mais un Seth Curry très en confiance pour ses débuts.

Alors qu’il n’avait plus atteint la barre des 20 unités depuis le 15 janvier avec les 76ers, l’arrière a compilé 23 points (10/18 aux tirs), 7 rebonds et 5 passes décisives.

Il a surtout marqué les esprits dans les premières minutes du troisième quart-temps avec 12 points inscrits, face à un De’Aaron Fox toujours en retard défensivement, et une belle passe à terre pour le dunk de l’autre recrue déjà active, Andre Drummond. Ce dernier a d’ailleurs échoué à un rebond du double-double (11 points et 9 prises).

Les deux recrues, propulsées directement dans le cinq de Steve Nash, ont donc assuré pour leur première et contribué à la sortie de la spirale infernale des Nets (11 défaites de suite). Après la rencontre, Seth Curry raconte avoir senti « beaucoup d’optimisme » au sein de l’équipe en raison des additions.

Du « spacing » qui fait du bien

Dans le jeu, l’arrière a apprécié le rythme proposé par sa nouvelle équipe, dont le coach avait volontairement simplifié les systèmes pour faciliter l’intégration des recrues.

« Je n’ai pas eu besoin de voir ce qu’on a fait ce soir pour savoir quel style de jeu on adopterait. On va avoir tellement d’armes sur le terrain, offensivement et défensivement. Ça va être très sympa. Cela faisait longtemps que je n’avais pas joué avec ce genre de rythme, y compris sur demi-terrain. On va être une équipe difficile à manœuvrer quand tout le monde sera en bonne santé. J’ai hâte d’y être », affiche le frère de Steph.

Avec lui, et en l’absence de Joe Harris, les Nets retrouvent du « spacing » bienvenu. Cette dimension a eu un impact direct sur la qualité de la circulation de passe cette nuit. Après deux rencontres de suite terminées avec seulement 19 et 16 passes décisives, les New-Yorkais ont retrouvé leur standard de saison avec 25 ballons distribués.

« J’avais des shooteurs autour de moi : Patty (Mills et) Seth maintenant », remarque Bruce Brown, meilleur passeur de la partie (6). « Et quand les autres reviendront, il y aura des espaces sur le terrain. » On peut également imaginer les dégâts avec un Ben Simmons à la manœuvre…