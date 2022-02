Torrey Craig comme un poisson dans l’eau à Phoenix

Et revoilà Torrey Craig ! L’ailier qui avait opté pour Indiana lors de la dernière « free agency » est déjà de retour à Phoenix, les Suns ayant lâché Jalen Smith pour le récupérer. Autant dire que la dynamique est totalement opposée à celle que prenaient les Pacers.

L’ailier a donc plutôt accueilli la nouvelle avec le sourire, d’autant que Chris Paul, Devin Booker et Jae Crowder l’ont contacté dans la foulée via un appel en FaceTime groupé pour lui souhaiter la « re-bienvenue ».

« Ça fait du bien, de revenir dans un endroit où il fait beau, au sein d’un super groupe, avec des visages familiers, donc je devrais rapidement m’intégrer », a-t-il déclaré. « Ça s’est passé tellement rapidement, j’étais en train de m’entraîner à Indiana, une heure avant la « trade deadline ». Quand j’ai récupéré mon téléphone, j’ai vu que j’avais des appels en absence de mon agent. Il m’a rappelé et m’a expliqué la situation. C’est un changement rapide de situation. J’ai pris quelques affaires et je suis venu ici. Je suis enthousiaste d’être de retour ».

Un compétiteur ravi de retrouver un environnement… compétitif

Même si les Suns ont perdu un intérieur doté d’un potentiel plus qu’intéressant, l’arrivée de Torrey Craig sera facilitée par sa connaissance du groupe, du coach et de ses principes de jeu. Pour ce qui est de son rôle, le joueur ne se fixe aucune limite, tant que les principes de base « non négociables » sont là.

« On verra bien, je vais juste essayer d’aider de toutes les façons possibles. J’essaie de ne pas me fixer un rôle, mais de faire ce que je peux pour aider l’équipe à gagner. Chaque soir, ça pourrait être un rôle différent. La base, c’est de défendre, prendre des rebonds, ça c’est non négociable, donc c’est que j’apporterai, quoiqu’il arrive ».

Même s’il a refusé de parler de soulagement au sujet de son départ d’Indiana, le fait de se retrouver dans une équipe capable à jouer le titre change forcément la donne pour lui.

« Si tu es un compétiteur, tu veux toujours être dans un environnement où ça gagne. Donc je ne dirais pas que c’est une libération, mais c’est plus une bénédiction, du fait de vivre à Phoenix, avec le style de vie qu’il y a ici, les gens et les amis que j’ai ici, le beau temps, et de faire partie de la meilleure équipe de la NBA… Ça coche toutes les cases, c’est une aubaine ».

Comme s’il n’était jamais parti, le numéro 13 des Suns n’a pas manqué son premier match de retour face au Magic cette nuit. Une rentrée facilitée par la domination sans partage de Phoenix, permettant à Torrey Craig d’aligner 14 points à 6/9 au tir, 3 rebonds, 4 passes décisives et 2 interceptions en 23 minutes.