Caris LeVert ne perd pas de temps

Après un premier match avec les Cavaliers timide (11 points), Caris LeVert n’a pas manqué son deuxième rendez-vous, pour ses retrouvailles avec les Pacers, à Indiana, qu’il vient tout juste de quitter.

Cleveland était privé de Darius Garland et les nouveaux coéquipiers de LeVert étaient menés de 21 points en second quart-temps. Petit à petit, ils sont revenus et l’ailier s’est chargé de conclure, avec trois paniers (quasiment identiques) dans les trois dernières minutes.

Auteur de 22 points à 10/19 au shoot, il a fait un bon match et surtout tué son ancienne équipe avec 8 points et un parfait 4/4 au tir dans le dernier quart-temps.

« J’étais encore ici il y a une semaine, donc c’est touchant », confie-t-il à ESPN. « C’était clairement étrange, j’étais encore là il y a quelques jours seulement. Mais c’est comme ça, on peut être transféré du jour au lendemain en NBA, surtout quand la deadline approche. Mais gagner, c’est évident que ça fait du bien. »

Dès son deuxième match sous ses nouvelles couleurs, LeVert montre tout ce qu’il peut apporter à cette équipe. Les Cavaliers ont craqué sur lui pour ses qualités offensives notamment, et Garland n’a pas hésité à parler de « pièce manquante » pour se rapprocher des sommets.

« C’est un joueur complet », affirme J.B. Bickerstaff. « Et pas seulement un attaquant. Il savait ce qu’il fallait faire pour l’emporter. »

Avant la rencontre, Kevin Pritchard, le président des Pacers, avait déclaré que son ancien joueur allait « probablement marquer 50 points » contre ses anciens coéquipiers. Une preuve de plus que les Pacers appréciaient beaucoup l’ancien joueur de Brooklyn.

« Ce fut difficile de l’échanger », concède Pritchard. « Voilà pourquoi ils le voulaient et étaient prêts à lâcher plusieurs choix de Draft et des joueurs pour l’avoir », poursuit Carlisle en parlant de son ancien joueur, après sa performance de vendredi soir. « Ce n’est jamais agréable de perdre un joueur, mais je sais de quoi il est capable. »