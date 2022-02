Tristan Thompson va remonter le moral de Tyrese Haliburton

De’Aaron Fox peut bien déclarer que son ancien coéquipier « a une énorme opportunité à Indiana », la pilule est difficile à avaler pour Tyrese Haliburton, sacrifié par les Kings pour faire venir Domantas Sabonis.

Le jeune arrière a été surpris par la décision des dirigeants, ce qui a accentué sa déception et sa tristesse.

« Je n’en avais aucune idée. On ne m’a rien dit sur ce qui allait se passer », affirme-t-il à l’Indy Star. « Je mangeais mon petit-déjeuner, j’allais me rendre à la salle d’entraînement des Kings et j’ai reçu un appel comme quoi je pouvais être possiblement transféré. Trente minutes plus tard, c’était fait. J’étais bouleversé, c’était beaucoup à encaisser d’un coup. »

Arrivé en 2020 en Californie, Tyrese Haliburton espérait incarner l’avenir des Kings, pour les ramener en playoffs. Il a la sensation d’être trahi et a même versé quelques larmes mardi, au moment de l’annonce du transfert.

« C’est effrayant, non ? J’ai mis tellement d’amour et de confiance à Sacramento, je me suis fondu dans cette communauté, avec les habitants de cette ville, et ils se sont débarrassés de moi. Mais ça fait partie du business. Ça fait mal quand on est transféré car j’ai adoré être à Sacramento. Mais ce sera pareil ici, à Indiana. Une autre franchise me donne une chance, donc je n’ai aucune raison de ne pas tout donner. »

« Je vais aider Tyrese dans cette transition »

Heureusement pour lui, il n’arrive pas seul chez les Pacers. Buddy Hield et Tristan Thompson ont également fait le voyage et l’expérience du second, qui connait sa troisième équipe en deux ans depuis son départ de Cleveland, va lui être précieuse pour vivre ce moment particulier. Même si le pivot voudrait partir…

« On accepte ça ensemble », annonce le champion 2016, toujours pour l’Indy Star, qui gardera son rôle de mentor comme à Cleveland et Sacramento. « Ce sont mes gars, on est là ensemble. Je suis évidemment le plus âgé, donc je vais aider Tyrese dans cette transition. Elle est plus simple quand on a des coéquipiers qui sont dans l’avion avec vous, ou à l’hôtel. On a regardé le match (contre Atlanta) ensemble donc c’est cool. Comme si on était à nouveau à l’université. »

De son côté, Buddy Hield a parlé d’un « changement nécessaire ». « Je veux faire de mon mieux, shooter, rendre les autres meilleurs, apporter de l’énergie positive à cette équipe », ajoute-t-il au site officiel de la franchise. « Indiana a de superbes fans, je suis impatient d’être sur les parquets. »