De’Aaron Fox : « Tyrese Haliburton a une énorme opportunité à Indiana »

Du changement était attendu à Sacramento mais De’Aaron Fox et Tyrese Haliburton étaient censés ne pas bouger. Les dirigeants ont tout de même appuyé sur le bouton mardi soir, en envoyant le second à Indiana contre Domantas Sabonis dans un échange avec six joueurs.

Forcément, De’Aaron Fox a été surpris par cette annonce, qu’il n’a pas apprise par les réseaux sociaux.

« Avant que tout soit sorti, Tyrese a écrit au groupe », raconte le meneur de jeu à NBC Sports. « Tout le monde a été surpris et pensait qu’il mentait. Puis, bam, la nouvelle est sortie. On était choqué. »

Alors qu’il est dans sa seconde saison seulement dans la ligue et à Sacramento, Tyrese Haliburton a été sacrifié pour faire venir un All-Star.

« On construit des relations avec les gens et des choses comme ça, cela arrive dans le monde du sport. Il le sait. Certains des meilleurs joueurs de la ligue ont été transférés, il en est conscient. C’est clairement un joueur qui va nous manquer », déclare De’Aaron Fox. « Pour quelqu’un comme Tyrese, c’est difficile », poursuit Harrison Barnes. « Ça nous a marqués, ce fut une journée chargée en émotions. C’est dur de voir des joueurs avec lesquels on est devenu proche partir. Mais ça fait partie du business. »

L’arrière va arriver à Indiana dans une équipe plus que moyenne (13e à l’Est) et qui a perdu en quelques jours ses deux meilleurs marqueurs, le Lituanien et Caris LeVert.

Les Pacers restent même sur quatre défaites de suite et cette fin de saison pourrait être ainsi très longue. Néanmoins, De’Aaron Fox estime que son ex-coéquipier peut faire de bonnes choses dans sa nouvelle équipe.

« Indiana vient de récupérer un très bon joueur », assure De’Aaron Fox. « Il est prêt à prendre les commandes. Ils viennent de transférer Caris LeVert, et Malcolm Brogdon est absent, donc Tyrese a une grosse, très grosse, énorme opportunité. C’est un grand joueur et il va saisir cette chance. »